Кадровые изменения в "Энергоатоме": правительство уволило вице-президента Хартмута Якоба

Временно исполняющий обязанности член правления и вице-президент НАЭК «Энергоатом» Хартмут Якоб уволен с должности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

Освобождение Хартмута Якоба

Соответствующее решение уже принято и должно быть обнародовано в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2025 года правительство отстранило Хартмута Якоба от исполнения обязанностей после публикации материалов дела "Мидас", которое расследуют НАБУ и САП. В ней говорится о масштабных коррупционных злоупотреблениях в энергетическом секторе, в частности о вероятном отмывании средств "Энергоатома".

Информацию об увольнении Хартмута Якоба подтвердил и народный депутат Ярослав Железняк.

Как отметил парламентарий, Хартмут Якоб был приглашен в "Энергоатом" с участием Сергея Шефира и министра энергетики Германа Галущенко. По словам Железняка, Якоб играл заметную роль во внутренних процессах компании и связывался с кругом лиц, которых депутат упоминает в контексте коррупционных расследований.

В частности, народный депутат заявил о возможных связях Якоба с бизнес- и управленческой средой, в которой фигурируют Вадим Миндич, семья Цукерманов, Ивар Омсон и Мужель по прозвищу "Француз". В то же время официальные подтверждения этих утверждений со стороны правоохранительных органов пока не обнародованы.

Коррупционная схема в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

15 февраля 2026 при попытке покинуть территорию Украины Германа Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

17 февраля ему избрали меру пресечения содержания под стражей сроком с возможностью залога 200 миллионов гривен.