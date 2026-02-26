Бывший руководитель "Энергоатома" Котин получил 5 млн грн выходного пособия и открыл ФЛП

Бывший руководитель руководитель "Энергоатома" Петр Котин получил при увольнении почти 5 млн грн выходного пособия и 19 января 2026 года зарегистрировал ФЛП с основным видом деятельности "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Главком".

Как стало известно изданию, в день увольнения, 21 августа 2025 года, Котин получил 4,6 млн грн выходного пособия. Также он унес 200 тыс. грн на оздоровление.

Кроме того, при отсутствии контракта, который должен был бы прописывать четкие условия оплаты труда, Котину в целом за 2023-2025 годы было начислено и выплачено 25 млн грн зарплаты.

Еще за 2022-2024 годы глава "Энергоатома" получил 1,1 млн грн вознаграждения без утверждения финансового плана. Издание предполагает, что это очевидно какие-то премии.

За 2024 год Котин задекларировал годовой доход в размере более 6,71 миллиона гривен, полученный от заработной платы.

Также "Главком" зафиксировал еще один свежий факт. 19 января 2026 года эксруководитель "Энергоатома" зарегистрировал ФЛП с основным видом деятельности "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Кто такой Петр Котин?

По данным открытых источников, свой трудовой путь атомщика Петр Котин начал в конце 80-х, устроившись на Запорожскую АЭС. В начале нулевых он дорос до работы в дирекции "Энергоатома", где занял должность директора инженерно-технического департамента.

В апреле 2020 года Котин возглавил "Энергоатом". Тогда СМИ писали, что новоназначенный вождь – несамостоятельная фигура. Реальными руководителями компании, по данным расследователей, были два первых вице-президента: Герман Галущенко, впоследствии ставший министром энергетики, а затем юстиции) и Якуб Хартмут (до сих пор вице-президент "Энергоатома").

За время работы руководителем "Энергоатома" Петр Котин попадал в ряде скандалов. Журналисты-расследователи издали сюжет о его сыне Илье. По информации СМИ, Илья Котин фигурировал в двух расследованиях правоохранителей о присвоении средств "Энергоатома".

В декабре 2023 года глава "Энергоатома" стал "героем" расследование проекта "Схемы". Журналисты выяснили: 70-летняя теща Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом во время полномасштабной войны, официально не имея собственных доходов. Стоимость недвижимости составляла около 7 млн. грн. Правда, тогдашняя рыночная цена похожего дома, по данным расследователей, была вдвое выше.

Упоминается фамилия Петра Котина и на пленках НАБУ, с которых начался главный коррупционный скандал в прошлом году – "Миндичгейт". В частности, двое фигурантов операции "Мидас", а ныне подозреваемые Рокет (под этой кличкой орудовал, по утверждению следствия, эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк, и Тенор (исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов) во время одного разговора, который зафиксировало следствие, эти лица заявили о том, что вроде бы 8% "отката" из 15% "отдавали Котину".

По информации нардепа Ярослава Железняка, после внезапного сложения полномочий руководителя "Энергоатома" Петр Котин сначала покинул страну, а затем вернулся назад.

Коррупционная схема в энергетике, где фигурирует Галущенко

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

15 февраля 2026 при попытке покинуть территорию Украины Германа Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

17 февраля ему избрали меру пресечения — содержание под стражей сроком с возможностью залога 200 миллионов гривен.