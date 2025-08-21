Котина уволили с должности главы "Энергоатома": кто его заменит

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" прекратил полномочия и уволил Петра Котина с должности председателя правления компании с немедленным вступлением в силу этого решения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Там выразили благодарность Котину за обеспечение безопасной и эффективной работы атомных электростанций и других объектов компании.

Кто заменит

Сообщается, что Павел Ковтонюк, являющийся генеральным директором Ровенской АЭС, назначен исполнять обязанности председателя правления "Энергоатома".

Ковтонюк возглавил РАЭС в июне 2022 года после увольнения Павла Павлишина. До этого являлся главным инженером станции.

"Ковтонюк владеет опытом и профессиональными качествами, необходимыми для этой роли, что позволит обеспечить стабильную работу компании и надлежащую подготовку к критически важному осенне-зимнему периоду. Мы высоко ценим его готовность взять на себя выполнение этих обязанностей", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Кроме того, предложено создать три новых ключевых поста: главного операционного директора (COO), вице-президента по вопросам управления и этики, а также вице-президента по финансам и стратегии.

Наблюдательный совет в скором времени начнет конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, а также на все другие текущие должности в правлении.

Карьера Петра Котина

В 1985 году Петр Котин начал свою трудовую деятельность в должности оператора реакторного цеха Запорожской АЭС. Пройдя все этапы оперативного управления, он приобрел опыт в международной деятельности.

В дирекции ГП "НАЭК "Энергоатом" возглавлял блок производства, участвовал в международных проектах и неоднократно привлекался как эксперт в миссии ВАО АЭС и МАГАТЭ.

В 2019 году указом президента "Энергоатома" он был назначен генеральным директором ОП "Запорожская АЭС".

С 2020 года Котин приступил к исполнению обязанностей президента компании ГП "НАЭК "Энергоатом".

31 мая 2022 года Кабинет министров назначил его президентом "Энергоатома".

Котин задекларировал годовой доход в размере более 6,71 миллиона гривен, полученный от заработной платы.

Правление "Энергоатома"

Заметим, правление "Энергоатома" насчитывало три человека. Кроме Котина, в него входил вице-президент, и.о. члена правления Хартмут Якоб и и.о. первого вице-президента-технического директора Александр Остаповец.

Недавно правительство внесло изменения в устав "Энергоатома", которыми увеличило количество членов наблюдательного совета с пяти до семи человек. Сейчас наблюдательный совет компании насчитывает четыре человека: в нее входят ее председатель Ярек Неверович и заместитель Майкл Эллиотт Кирст, а также представители государства – Тимофей Милованов и Виталий Петрук. Третий независимый член наблюдательного совета Тимоти Стоун отказался от подписания контракта.

Правительство планирует завершить формирование наблюдательных советов энергокомпаний до конца этого года.