Котіна звільнили з посади голови "Енергоатому": хто його замінить

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади голови правління компанії з негайним набуттям чинності цього рішення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Там висловили вдячність Котіну за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів компанії.

Хто замінить

Повідомляється, що Павло Ковтонюк, який є генеральним директором Рівненської АЕС, призначений виконувати обов’язки голови правління "Енергоатома".

Ковтонюк очолив РАЕС у червні 2022 року після звільнення Павла Павлишина. До цього був головниим інженером станції.

"Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду. Ми високо цінуємо його готовність взяти на себе виконання цих обов'язків", - наголосили в "Енергоатомі".

Крім того, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Зазначається, що наглядова рада незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні.

Кар'єра Петра Котіна

У 1985 році Петро Котін розпочав свою трудову діяльність на посаді оператора реакторного цеху Запорізької АЕС. Пройшовши всі етапи оперативного керування, він здобув досвід у міжнародній діяльності.

У дирекції ДП "НАЕК "Енергоатом" очолював блок виробництва, брав участь у міжнародних проектах і неодноразово залучався як експерт до місій ВАО АЕС та МАГАТЕ.

В 2019 році указом президента "Енергоатому" його було призначено генеральним директором ВП "Запорізька АЕС".

З 2020 року Котін розпочав виконання обов'язків президента компанії ДП "НАЕК "Енергоатом".

31 травня 2022 року Кабінет міністрів призначив його президентом "Енергоатому".

Котін задекларував річний дохід у розмірі понад 6,71 мільйона гривень, отриманий від заробітної плати.

Правління "Енергоатома"

Зауважимо, правління "Енергоатома" налічувало три особи. Крім Котіна, до нього входив віцепрезидент, т.в.о. члена правління Хартмут Якоб та т.в.о. першого віцепрезидента-технічого директора Олександр Остаповець.

Нещодавно уряд вніс зміни до статуту "Енергоатома", якими збільшив кількість членів наглядової ради з п'яти до семи осіб. Зараз наглядрада компанії налічує четверо осіб: до неї входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

Уряд планує завершити формування наглядових рад енергокомпаній до кінця цього року.