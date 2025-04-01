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Президент "Енергоатома" торік отримав понад 6,7 млн грн зарплати: що ще задекларував Котін
Президент "Енергоатома", тимчасовий виконуючий обов'язки голови правління Петро Котін задекларував річний дохід у розмірі понад 6,71 мільйона гривень, отриманий від заробітної плати.
Про це свідчать дані в його річній декларації, яку було подано 31 березня поточного року.
Про задекларований дохід
У 2024 році Котін задекларував сукупний дохід, що складався з кількох джерел.
Основну частину доходу становила заробітна плата в "Енергоатомі" – 6 млн 713 тис. 065 гривень. Окрім цього, він отримав 269 тис. 484 гривні пенсії.
Дохід Котіна також включав проценти за банківськими вкладами. Зокрема, в Ощадбанку він отримав 1,007 млн грн процентних виплат, в Укрексімбанку – 249,07 тис. грн, а в ПриватБанку – 38 грн.
Крім того, він задекларував подарунок у негрошовій формі на суму 1971 грн, наданий Первинною профспілковою організацією працівників дирекції ДП НАЕК "Енергоатом".
Грошові активи
Котін зазначив у своїй декларації, що на банківських рахунках має 9,92 млн грн, а також 3,15 млн грн і 8,5 тис. євро готівкою.
Об'єкти нерухомості
Дружина декларанта, Наталія Котіна, є власницею квартири у Києві площею 156,3 кв. м. Право на користування цією нерухомістю має як Котін, так і двоє їхніх дітей.
Інформації про доходи дружини, як і грошові активи, якими вона володіє, в декларації немає.
Транспортні засоби
У суб'єкта декларування та членів його сім'ї відсутні транспортні засоби, які підлягають декларуванню.
Кар'єра Петра Котіна
У 1985 році Петро Котін розпочав свою трудову діяльність на посаді оператора реакторного цеху Запорізької АЕС. Пройшовши всі етапи оперативного керування, він здобув досвід у міжнародній діяльності.
У дирекції ДП "НАЕК "Енергоатом" очолював блок виробництва, брав участь у міжнародних проектах і неодноразово залучався як експерт до місій ВАО АЕС та МАГАТЕ.
В 2019 році указом президента "Енергоатому" його було призначено генеральним директором ВП "Запорізька АЕС".
З 2020 року Котін розпочав виконання обов'язків президента компанії ДП "НАЕК "Енергоатом".
31 травня 2022 року Кабінет міністрів призначив його президентом "Енергоатому".