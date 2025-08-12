"Енергоатом" сплатив понад 94 млрд грн для забезпечення українців доступною електроенергією

З початку 2025 року “Енергоатом” спрямував понад 94 млрд грн на виконання спеціальних обов’язків, щоб українці отримували електроенергію за доступними тарифами.

"Енергоатом" готується до зими

З початку 2025 року "Енергоатом" спрямував понад 94 млрд грн на забезпечення українців електроенергією за доступними цінами. Паралельно компанія продовжує закуповувати ядерне паливо, проводити планові ремонти та готуватися до роботи на повну потужність у зимовий період.

Спеціальні обов’язки (ПСО) – це державний механізм, який дозволяє утримувати тарифи для населення нижчими за ринкові, зменшуючи фінансове навантаження на домогосподарства в умовах економічної нестабільності.

Від початку 2025 року "Енергоатом" уже сплатив за послугу ПСО 94,3 млрд грн (з ПДВ). Це включає повне покриття вартості за січень–липень та 60% прогнозної суми за серпень.

За фінпланом компанії, загальна прогнозна вартість ПСО у 2025 році становитиме 163,9 млрд грн (з ПДВ).

Планові ремонти атомних станцій

"Енергоатом" планує відремонтувати всі дев’ять блоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території до кінця серпня.

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.