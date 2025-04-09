Два енергоблоки АЕС вивели в ремонт - Енергоатом

НАЕК "Енергоатом" планує відремонтувати всі дев’ять блоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території до кінця серпня.

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Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі вже два енергоблока виведені у планові ремонти.

До кінця серпня компанія планує завершити роботи на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.

Наразі потужність трьох АЕС складає 7,8 ГВт.

У грудні Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації першого енергоблоку Південноукраїнської АЕС на десять років, до 2 грудня 2033 року. Після завершення тих 10 років експлуатації енергоблок №1 ПАЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працює 50 років.

Планові ремонти атомних станцій

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.