Sense Bank та "Енергоатом" підписали меморандум про добудову Хмельницької АЕС

Sense Bank та НАЕК "Енергоатом" уклали меморандум про співробітництво, що передбачає залучення інших банків до фінансування проєкту добудови Хмельницької атомної електростанції. Відповідна інформація з’явилася на сайті фінансової установи.

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Про це йдеться в релізі Sense Bank.

Голова правління Sense Bank Олексій Ступак підкреслив, що підтримка енергетики є важливим напрямком діяльності банку. Він зазначив, що співпраця між Sense Bank та "Енергоатомом" триває вже понад десять років, і підписання Меморандуму є логічним продовженням цієї взаємодії.

Перед укладенням документа була проведена масштабна робота, зокрема, у Верховній Раді було ухвалено законопроєкт №11392, який пізніше підписав президент України Володимир Зеленський.

На думку Олексія Ступака, фінансування "Енергоатому" буде вигідним як для бізнесу, так і для економіки України загалом. Він також закликав інші банки приєднуватися до цієї ініціативи, щоб разом сприяти розвитку стійкої та незалежної енергосистеми країни.

Президент "Енергоатому" Петро Котін, у свою чергу, наголосив, що добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС є стратегічним кроком у контексті повоєнного відновлення України. За його словами, нові потужності не лише посилять енергетичну інфраструктуру країни, але й дозволять економіці ефективно працювати в умовах післявоєнної відбудови.

Зазначається, що минулого року Sense Bank разом із Міністерством економіки України, Фондом розвитку підприємництва та Фондом енергоефективності ініціював освітній проєкт "Джерело Енергії". Його мета – інформування українців про програми пільгового кредитування енергоефективних ініціатив.

Хмельницька АЕС: терміни будівництва енергоблоків

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС у Нетішині.

Будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) - за чотири.

Добудова енергоблоків обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.

Перевірятиме добудовані енергоблоки МАГАТЕ, яка дуже зацікавлена у реалізації цього проєкту і запропонувала так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФЗапорізька АЕС.