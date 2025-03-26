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Sense Bank и "Энергоатом" подписали меморандум о достройке Хмельницкой АЭС
Sense Bank и НАЭК "Энергоатом" заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий привлечение других банков к финансированию проекта достройки Хмельницкой атомной электростанции. Соответствующая информация появилась на сайте финансового учреждения.
Об этом говорится в релизе Sense Bank.
Глава правления Sense Bank Алексей Ступак подчеркнул, что поддержка энергетики является важным направлением деятельности банка. Он отметил, что сотрудничество между Sense Bank и "Энергоатомом" продолжается уже более десяти лет, и подписание Меморандума является логическим продолжением этого взаимодействия.
Перед заключением документа была проведена масштабная работа, в частности, в Верховной Раде был принят законопроект №11392, который позже подписал президент Украины Владимир Зеленский.
По мнению Алексея Ступака, финансирование "Энергоатома" будет выгодно как для бизнеса, так и для экономики Украины в целом. Он также призвал другие банки присоединяться к этой инициативе, чтобы содействовать развитию устойчивой и независимой энергосистемы страны.
Президент "Энергоатома" Петр Котин, в свою очередь, подчеркнул, что достройка энергоблоков на Хмельницкой АЭС является стратегическим шагом в контексте послевоенного восстановления Украины. По его словам, новые мощности не только усилят энергетическую инфраструктуру страны, но и позволят экономике эффективно работать в условиях послевоенного восстановления.
Отмечается, что в прошлом году Sense Bank вместе с Министерством экономики Украины, Фондом развития предпринимательства и Фондом энергоэффективности инициировал образовательный проект "Источник Энергии". Его цель – информирование украинцев о программах льготного кредитования энергоэффективных инициатив.
Хмельницкая АЭС: сроки строительства энергоблоков
Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС в Нетешине.
Строительство третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции, который готов на 80%, может завершиться за три года, четвертого (готовность под 30%) — за четыре.
Достройка энергоблоков обойдется Украине примерно в 160 млрд. гривен.
Будет проверять достроенные энергоблоки МАГАТЭ, которая очень заинтересована в реализации этого проекта и предложила так называемую консультативно-техническую миссию по достройке этих блоков.
С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.