Достройка Хмельницкой АЭС: российские реакторы у Болгарии будут покупать в кредит

НАЭК "Энергоатом" работает над договором о закупке у Болгарии российских реакторов для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции и планирует привлечь для этого кредитные средства.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил вице-президент компании Хартмут Якоб, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы занимаемся вопросом заключения договора (по покупке в Болгарии оборудования для ХАЭС-3,4). Когда будет результат, сообщим", — отметил Якоб.

По его словам, "Энергоатом" рассматривает для этой закупки привлечение кредитных средств.

Якоб уточнил, что наблюдательный совет компании уже согласовал инвестиционные пороги закупок на 2025-2026 год.

Напомним, 11 февраля Верховная Рада поддержала законопроект о выделении сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента .

Согласно документу, "Энергоатому" предоставляется разрешение на заключение договора с государственной энергетической компанией Болгарии "Национальная Электрическая Компания ЕАД" ("Natsionalna Elektricheska Kompania EAD"), предметом которого станет приобретение оборудования (корпуса ядерных реакторов, комплектующие к ним, № 3) №4, необходимое.

Кроме того, "Энергоатому" предоставлено разрешение на ведение переговоров, согласование окончательной редакции договора купли-продажи оборудования, его подписание, осуществление оплаты в соответствии с условиями такого договора, приемки и хранения оборудования, приобретенного на основании такого договора.

О стоимости покупки оборудования в Болгарии в обнародованном законе речь не идет.

Что касается дальнейшего строительства энергоблоков ХАЭС-3,4, то правительству поручено подать в парламент законопроект об их размещении, проектировании и строительстве. До принятия соответствующего закона "Энергоатом" не может производить какие-либо работы.

Болгария продает Украине российские ядерные реакторы

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую сумму его приобрели у российской компании.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

Хмельницкая АЭС: сроки строительства энергоблоков

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС в Нетешине.

Строительство третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции, который готов на 80%, может завершиться за три года, четвертого (готовность под 30%) — за четыре.

Достройка энергоблоков обойдется Украине примерно в 160 млрд. гривен.

Будет проверять достроенные энергоблоки МАГАТЭ, которая очень заинтересована в реализации этого проекта и предложила так называемую консультативно-техническую миссию по достройке этих блоков.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.