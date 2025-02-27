"Энергоатом" и Westinghouse объединят усилия по безопасности Хмельницкой АЭС

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse будут совместно работать над тем, чтобы сделать будущие энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС более безопасными, а также адаптировать для них топливо.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин провел рабочую встречу с управляющим директором Westinghouse Electric Company Азизом Дагом и президентом подразделения по долгосрочной эксплуатации Лукой Ориани. Стороны обсудили ключевые аспекты повышения безопасности энергоблоков Хмельницкой АЭС № 3 и № 4, которые будут достроены с использованием оборудования.

Westinghouse осуществляет GAP-анализ проектов Х3 и Х4 с целью внедрения современных систем безопасности, в частности длительного отвода тепла от герметичного ограждения реакторного отделения.

Это позволит достичь на будущих украинских реакторах ВВЭР-1000 уровня безопасности современных реакторов AP1000 от Westinghouse. Аналогичные системы уже применены на Ровенской АЭС.

В ходе встречи было также договорено о продолжении сотрудничества по адаптации топлива Westinghouse для энергоблоков Х3 и Х4, включая возможность использования 18-месячного цикла перегрузки. Эту работу будет выполнять общая команда специалистов "Энергоатома" и Westinghouse.

Что известно о компании Westinghouse

Westinghouse Electric Company – американская компания, занимающаяся производством ядерных реакторов. Одна из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse была с 1886 по 1997 год. С декабря 1997 называется CBS Corporation и занимается телекоммуникационным бизнесом. Подразделение, отвечавшее за ядерные реакторы, было переформировано в новую компанию, появившуюся в 1998 году под названием Westinghouse Electric Company.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность — 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. "Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на покупку в Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Болгария приобрела эти установки для строительства двух энергоблоков для АЭС Белене более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.