"Енергоатом" і Westinghouse об'єднають зусилля для безпеки Хмельницької АЕС

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse будуть спільно працювати над тим, щоб зробити майбутні енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС безпечнішими, а також адаптувати для них паливо.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін провів робочу зустріч із керуючим директором Westinghouse Electric Company Азізом Дагом та президентом підрозділу з питань довгострокової експлуатації Лукою Оріані. Сторони обговорили ключові аспекти підвищення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС № 3 і № 4, які будуть добудовані з використанням обладнання болгарської АЕС Белене", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Westinghouse здійснює GAP-аналіз проєктів Х3 та Х4 з метою впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення.

Це дозволить досягти на майбутніх українських реакторах ВВЕР-1000 рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse. Аналогічні системи вже застосовані на Рівненській АЕС.

Під час зустрічі також було домовлено про продовження співпраці щодо адаптації палива Westinghouse для енергоблоків Х3 та Х4, включаючи можливість використання 18-місячного циклу перевантаження. Цю роботу виконуватиме спільна команда фахівців "Енергоатома" та Westinghouse.

Що відомо про компанію Westinghouse

Westinghouse Electric Company — американська компанія, яка займається виробництвом ядерних реакторів. Одна з провідних електротехнічних компаній США Westinghouse існувала з 1886 по 1997 рік. З грудня 1997 року називається CBS Corporation та займається телекомунікаційним бізнесом. Підрозділ, що відповідав за ядерні реактори, був переформований у нову компанію, що з’явилася в 1998 під назвою Westinghouse Electric Company.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Болгарія придбала ці установки для будівництва двох енергоблоків для АЕС Белене понад шість років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.