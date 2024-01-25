Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів у 2024 році

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Про це розповів очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Reuters.

Чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС

Два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

За словами Галущенко, усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

"Думаю, що розпочнемо будівництво влітку-восени", - сказав міністр, додавши, що Україні потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати.

Галущенко зазначив, що планується будівництво одночасно відразу третього і четвертого енергоблоків.

Будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницького почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.

Росія отримала контроль над об’єктом після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, а його шість ядерних реакторів зараз простоюють.

"3-м і 4-м блоком на Хмельницькій АЕС ми хочемо збільшити енергетичні потужності, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо взяти. Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", – сказав Галущенко.

Паралельно з будівництвом радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для розміщення двох сучасних західних блоків АП-1000, також у Хмельницький області.

Обладнання для нового енергоблоку Хмельницької АЕС

22 листопада 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

2 червня 2022 року "Енергоатом" Westinghouse підписали угоду про будівництво на території України за технологією АР1000 ще чотирьох енергоблоків атомних електростанцій.

А 17 грудня 2023 року президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та головний виконавчий директор американської компанії Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.

27 грудня 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" підписав угоду з американською компанією Westinghouse на придбання обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн, або 16,4 млрд грн.

Загалом, відповідно до рішень КМУ та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000.

Перший енергоблок АР1000 американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС може розпочати роботу в 2028-2029 рр. Він має стати найпотужнішим в Україні, адже реактори цього зразка видають майже 1200 МВт.