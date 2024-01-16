Названі збитки України від окупації Запорізької АЕС

Шкода, заподіяна російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції, попередньо становить 30 млрд грн, а недоотримана вигода АТ "НАЕК "Енергоатом" вже перевищила понад 167 млрд грн.

Про це повідомив голова АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він нагадав, що від початку російської окупації найбільша атомна станція в Європі пережила вісім блекаутів.

"Обладнання на ЗАЕС продовжує деградувати, а український персонал працює під постійним тиском нелегітимного керівництва та представників "Росатома", страхом знущань і тортур, - зазначив Котін

За його словами, МАГАТЕ не контролює повною мірою ситуацію на станції, оскільки експертів не допускають до більшості її виробничих приміщень.

"Збитки, нанесені тільки під час захоплення станції, – зруйновані й пошкоджені окупантами майно та інфраструктура – попередньо сягають щонайменше 30 млрд грн. Остаточну суму збитків можна буде встановити лише після звільнення ЗАЕС та реальної оцінки всієї заподіяної шкоди", - наголосив Котін.

Він додав, що недоотримана вигода АТ "НАЕК "Енергоатом" через простій ЗАЕС у 2022 році становить 55 млрд грн, у 2023-му – понад 112 млрд грн.

Котін також зауважив, що після державної реєстрації Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Запорізька атомна електростанція незмінно залишається частиною Компанії.

"Її майно передається до статутного капіталу так само, як і майно інших відокремлених підрозділів. Єдина відмінність полягає у тому, що незалежна оцінка майна ЗАЕС проводитиметься після повної деокупації Енергодара", – повідомив Котін.

Росіяни можуть приховувати загрози інциденту на ЗАЕС

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", не допускаючи експертів МАГАТЕ на блоки ЗАЕС, росіяни можуть приховувати загрози інциденту

"Росіяни намагаються приховати реальну ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, тому не допускають експертів місії МАГАТЕ до реакторних залів енергоблоків станції", - наголосив міністр енергетики України.

Очільник Міненерго нагадав, що окупанти не вперше перешкоджають інспекторам ознайомитися з ситуацією на об’єкті, така ж ситуація мала місце на початку року.

За словами міністра, інспектори МАГАТЕ обмежені в можливостях пересування на ЗАЕС і мають доступ тільки до тих приміщень, які визначені росіянами.

Галущенко наголосив, що росіяни ігнорують вимоги резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ щодо негайної деокупації українського ядерного об’єкта.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже декілька повних і часткових блекаутів.

Останній повний блекаут стався 2 грудня 2023 року через обрив лінії електропередачі. Через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Також блекаут стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.