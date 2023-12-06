Держатом: ЗАЕС наразі живиться лише від однієї лінії електропередачі

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція наразі отримує електроенергію лише від однієї лінії електропередачі, адже відновити другу лінію не дають російські обстріли.

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Про це повідомив в. о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, пише Укрінформ.

Посадовець нагадав, що ЗАЕС після окупації живилася двома лініями електропередач - 330 кВ та 750 кВ.

"Наразі станція працює на лінії 750 кВ; лінія 330 кВ на сьогодні ще не відновлена. Цьому заважають обстріли, які здійснює агресор у безпосередній близькості до місця пошкодження", зауважив Коріков.

За його словами, всі 6 блоків ЗАЕС завантажені паливом, і є виділення тепла, яке потрібно відводити. Тому на АЕС є комплекс охолодження, який має належно експлуатуватись, але під час окупації ця умова не виконується.

"Кожен енергоблок видаляє теплову енергію обсягом приблизно 700 кВт", - наголосив Коріков.

Він додав, що якщо не відводити це тепло, то температура в реакторі зросте і може відбутися його пошкодження з викидом радіоактивних часток.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже декілька повних і часткових блекаутів.

Останній повний блекаут стався 2 грудня 2023 року через обрив лінії електропередачі. Через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Також блекаут стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.