Поблизу Хмельницької АЕС зафіксували кілька вибухів

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які спостерігають за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомили, що поблизу ядерного об'єкти 29 листопада пролунало кілька вибухів.

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Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті МАГАТЕ.

"У Західній Україні група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що, перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості до АЕС", – зауважили в МАГАТЕ.

Там повідомляють, що станція не постраждала, але інцидент свідчить про те, що поки триває війна, усі АЕС України залишаються в небезпеці.

Крім того, на Запорізькій АЕС протягом останніх 24 годин команда МАГАТЕ продовжувала чути звуки вибухів на деякій відстані від станції.

"Весь світ переважно зосереджений – і це справедливо – на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС, оскільки вона розташована на передовій. Але вчорашня подія нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти в Україні, яким потенційно теж загрожують ракетні та інші атаки", - наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, усі ядерні об'єкти України залишаються уразливими: або безпосередньо з огляду на ймовірні влучання ракет, або побічно – якщо буде порушено їх електропостачання.

Через атаку РФ були пошкоджені корпуси на території Хмельницької АЕС

Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами у ніч на 25 жовтня зазнали пошкоджень два корпуси Хмельницької атомної електростанції.

"Цей інцидент ще раз наголошує на вкрай нестабільній ситуації з ядерною безпекою в Україні, яка триватиме доти, доки триває ця трагічна війна. Той факт, що багато вікон на об'єкті були розбиті, показує, наскільки близько це сталося. Наступного разу нам може пощастити вже не так. Ударів по АЕС потрібно уникати за будь-яку ціну", - заявив тоді гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський також відреагував на російську атаку по Хмельницькій області, припустивши навіть, що її мішенню якраз і була атомна електростанція.

Зазначимо, також Зеленський прийняв несподіване рішення створити у місті-супутнику ХАЕС Нетішині військову адміністрацію – першу на місцевому рівні не лише у Хмельницькій області, а й загалом у областях, не зачеплених війною безпосередньо.