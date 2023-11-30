Вблизи Хмельницкой АЭС зафиксировали несколько взрывов

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдающие за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщили, что вблизи ядерного объекта 29 ноября прогремели несколько взрывов.

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Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте МАГАТЭ.

"В Западной Украине группа МАГАТЭ, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что, находясь в своих помещениях, слышала минувшей ночью в течение 20 минут несколько взрывов в непосредственной близости от АЭС", - отметили в МАГАТЭ.

Там сообщают, что станция не пострадала, но инцидент свидетельствует о том, что пока идет война, все АЭС Украины остаются в опасности.

Кроме того, на Запорожской АЭС за последние 24 часа команда МАГАТЭ продолжала слышать звуки взрывов на некотором расстоянии от станции.

"Весь мир преимущественно сосредоточен – и это справедливо – на вполне реальных опасностях, с которыми сталкивается Запорожская АЭС, поскольку она расположена на передовой. Но вчерашнее событие напоминает о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которым потенциально тоже угрожают ракетные и другие атаки", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, все ядерные объекты Украины остаются уязвимыми: либо непосредственно с учетом вероятных попаданий ракет, либо косвенно – если будет нарушено их электроснабжение.

Из-за атаки РФ были повреждены корпуса на территории Хмельницкой АЭС

Напомним, в результате российской атаки дронами в ночь на 25 октября получили повреждения два корпуса Хмельницкой атомной электростанции.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта трагическая война. Тот факт, что многие окна на объекте были разбиты, показывает, насколько близко это произошло. В следующий раз нам может повезти уже не так. Ударов по АЭС нужно избегать любой ценой", - заявил тогда гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на российскую атаку по Хмельницкой области, допустив даже, что ее мишенью как раз и была атомная электростанция.

Отметим, также Зеленский принял неожиданное решение создать в городе-спутнике ХАЭС Нетешин военную администрацию – первую на местном уровне не только в Хмельницкой области, но и в областях, не затронутых войной напрямую.