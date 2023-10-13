Зеленский образовал военную администрацию в городе-спутнике ХАЭС

Президент Владимир Зеленский решил создать в Шепетовском районе Хмельницкой области Нетешинскую городскую военную администрацию. Об этом говорится в указе главы государства №690 от 13 октября. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Хмельницкой областной военной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новой ГВА.

В свою очередь, распоряжением №177 президент сразу же назначил начальником новообразованной администрации Григория Олендру. Известно, что ранее он работал в управлении Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Отметим, что мэром Нетешина на выборах 2020 года был в третий раз избран Александр Супрунюк (баллотировался от партии "Воля"). До этого он избирался мэром на внеочередных выборах в мае 2014 и очередных в октябре 2015 года).

Нетешинская ГВА стала первой военной администрацией на местном уровне не только в Хмельницкой области, но и вообще в областях, не затронутых войной напрямую. Всего же они на данный момент образованы в 182 общинах из 1470.

Такие администрации образуются не только там, где непосредственно идут или шли боевые действия, но и там, где глава общины был отстранен, убит или осужден. В частности, в июне Зеленский образовал в Харьковской области Наталинскую военную администрацию, главу которой осудили за государственную измену. Впрочем, причина решения относительно Нетешина, равно как и реакция на новость Супрунюка, пока неизвестна.

В нынешнюю расширенную админреформой 2020 года Нетешинскую общину, кроме самого города, входит бывший Старокривинский сельский совет (села Старый Кривин и Новый Кривин). По состоянию на начало 2022 года население общины оценивалось Госслужбой статистики в 37,5 тысячи жителей, в том числе 36,5 тысячи в самом городе.

Нетешин, напомним, является городом-спутником Хмельницкой атомной электростанции. Примечательно также, что перед решением об образовании там ГВА Супрунюка физически не пропустили на градообразующее предприятие, где проходили торжества по случаю Дня защитников и защитниц: мэр хотел там передать благодарности нацгвардейцам.

Причиной было названо наличие у Супрунюка пропуска на АЭС несоответствующего образца. Мэр в ответ обиженно заявил, что ввиду этого инцидента "формально завершилось сотрудничество между городом и атомной станцией".