Кабмин одобрил разработку ТЭО строительства двух энергоблоков ХАЭС по технологии Westinghouse

Кабинет министров согласовал предложение Министерства энергетики о разработке технико-экономического обоснования строительства двух новых энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000 компании Westinghouse.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение Кабмин принял на заседании 20 января. Отмечено, что оно опирается на положения Хартии стратегического партнерства Украина – США, подписанной 10 ноября 2021 года.

Готовое ТЭО Минэнерго потом еще должно будет подать Кабмину для утверждения. Предусмотрено, что заказчиком строительства новых энергоблоков ХАЭС будет Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Как прокомментировал в эфире национального телемарафона министр энергетики Герман Галущенко, построить новые энергоблоки на ХАЭС планируется к 2030 году.

"Безусловно, это занимает время. Я понимаю, что может быть определенная модификация во времени из-за военных действий, но в планах - к 2030 году построить по крайней мере два атомных блока", - сказал он.

В сообщении же Минэнерго по этому поводу указано, что ориентировочный срок завершения строительства и запуска двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС - 2030-2032 годы.

Относительно финансирования, по словам главы Минэнерго, речь идет о кредитных ресурсах, которые будут привлечены Westinghouse в США, и о средствах самого "Энергоатома". Он также отметил, что средняя стоимость строительства энергоблока составляет около 5 миллиардов долларов.

Напомним, что 22 ноября 2021 года "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на ХАЭС. В целом до полномасштабной войны с Россией планировалось, что в Украине по технологии АР1000 будет построено пять энергоблоков АЭС.

Однако в начале июня 2022 года НАЭК договорился с Westinghouse о строительстве еще четырех, то есть девяти в целом. Тогда же на ХАЭС был открыт памятный знак, ознаменовавший начало строительства 5-го и 6-го энергоблоков.

В июле "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали новый контракт по углублению сотрудничества в вопросе строительства на ХАЭС 5-го и 6-го энергоблоков по технологии AP1000, предусматривающий передачу НАЭК технических данных ядерных реакторов именно для обновления ТЭО строительства.