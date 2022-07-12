Westinghouse розкриє "Енергоатому" технічні дані ядерних реакторів, які планують будувати на ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій атомній електростанції 5-го та 6-го енергоблоків за технологією AP1000. Про це йдеться у повідомленнях сторін.

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Згідно з угодою, Westinghouse надасть технічну інформацію про технологію цих ядерних реакторів для оновлення техніко-економічного обґрунтування "Енергоатома", необхідного для будівництва нових блоків. Це дозволить розпочати процес ліцензування таких реакторних установок в Україні для подальшого розвитку українських ініціатив стосовно чистої енергії.

"Ми раді зробити цей наступний важливий крок на підтримку нашого зобов’язання щодо будівництва нових блоків за технологією AP1000 на Хмельницькій АЕС. Високо цінуємо партнерство з Westinghouse щодо спільної й оперативної роботи для досягнення ключових етапів проєкту", – прокоментував президент "Енергоатому" Петро Котін.

В свою чергу, президент Westinghouse Energy Systems Девід Дархем зазначив, що компанія готова надати необхідні технології та обладнання і наголосив, що це – значні кроки для енергетичної незалежності України.

Нагадаємо, що 2 червня "Енергоатом" та Westinghouse підписали три угоди - про постачання ядерного палива для всіх атомних електростанцій України, про збільшення кількості енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні та про створення інженерно-технічного центру Westinghouse в Україні. Угода ж про початок проекту з добудови Westinghouse ХАЕС було підписано ще в листопаді 2021 року.

В "Енергоатомі" описують АР1000 як перевірені реактори покоління III+ з унікальними пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

Зазначимо при цьому, що вони на сьогодні використовуються тільки в одній країні — Китаї. Усього їх працює чотири – по два на АЕС Саньмень (провінція Чжецзян) та АЕС Хайян (провінція Шаньдун). Ще два будуються на АЕС Вогтль в американському штаті Джорджія.