"Енергоатом" отримав 1,5 млрд грн кредиту для закупівлі ядерного палива

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" отримала кредит у 1,5 млрд гривень для закупівлі ядерного палива у американської компанії Westinghouse у 2022 році. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"НАЕК "Енергоатом" отримав від АБ "Укргазбанк" кредит у сумі 1,5 млрд грн. Зазначені кошти будуть направлені на закупівлю свіжого ядерного палива в американській компанії Westinghouse у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що залучені кредитні кошти дозволять збільшити закупівлю американського палива та забезпечити ефективну роботу енергоблоків українських АЕС після відмови російського ядерного палива.

Нагадаємо, 11 березня "Енергоатом" заявив , що повністю відмовляється від ядерного палива російської компанії "ТВЕЛ" (дочірня компанія російського ядерного монополіста "Росатом") і надалі купуватиме його у Westinghouse.

До анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі ТВЕЛ була основним постачальником ядерного палива для українських атомних електростанцій. Проте з 2014 року Україна почала збільшувати постачання ядерного палива американській компанії Westinghouse, яка постачала деяку кількість ядерного палива з 2005 року.

До 2017 року частка постачання палива Westinghouse зросла до 51% до 49% постачання палива ТВЕЛ.