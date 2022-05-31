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Энергетика
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"Энергоатом" получил 1,5 млрд грн кредита на покупку ядерного топлива

"Энергоатом" получил 1,5 млрд грн кредита на покупку ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" получила кредит в 1,5 млрд гривен для закупки ядерного топлива у американской компании Westinghouse в 2022 году. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба “Энергоатома”.

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"НАЭК "Энергоатом" получил от АБ "Укргазбанк" кредит в сумме 1,5 млрд грн. Указанные средства будут направлены на закупку свежего ядерного топлива у американской компании Westinghouse в 2022 году", — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что привлеченные кредитные средства позволят увеличить закупку американского топлива и обеспечить эффективную работу энергоблоков украинских АЭС после отказа российского ядерного топлива.

Напомним, 11 марта "Энергоатом" заявил, что полностью отказывается от ядерного топлива российской компании "ТВЭЛ"(дочерняя компания российского ядерного монополиста "Росатом") и в дальнейшем будет покупать его у Westinghouse.

До аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе ТВЭЛ была основным поставщиком ядерного топлива для украинских атомных электростанций. Однако с 2014 года Украина начала увеличивать поставки ядерного топлива американской компании Westinghouse, которая поставляла некоторое количество ядерного топлива с 2005 года.

К 2017 году доля поставок топлива Westinghouse выросла до 51% к 49% поставок топлива ТВЭЛ.

Автор:
Степан Крьока