Westinghouse раскроет "Энергоатому" технические данные ядерных реакторов, которые планируют строить на ХАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали новый контракт по углублению сотрудничества в вопросе строительства на Хмельницкой атомной электростанции 5-го и 6-го энергоблоков по технологии AP1000. Об этом говорится в сообщениях сторон.

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Согласно соглашению, Westinghouse предоставит техническую информацию о технологии этих ядерных реакторов для обновления технико-экономического обоснования "Энергоатома", необходимого для строительства новых блоков. Это позволит начать процесс лицензирования таких реакторных установок в Украине для дальнейшего развития украинских инициатив по чистой энергии.

"Мы рады сделать этот следующий важный шаг в поддержку нашего обязательства по строительству новых блоков по технологии AP1000 на Хмельницкой АЭС. Высоко ценим партнерство с Westinghouse по совместной и оперативной работе для достижения ключевых этапов проекта", - прокомментировал президент "Энергоатома" Петр Котин.

В свою очередь, президент Westinghouse Energy Systems Дэвид Дархэм отметил, что компания готова предоставить необходимые технологии и оборудование и подчеркнул, что это значительные шаги для энергетической независимости Украины.

Напомним, что 2 июня "Энергоатом" и Westinghouse подписали три соглашения - о поставках ядерного топлива для всех атомных электростанций Украины, об увеличении количества энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, и создании инженерно-технического центра Westinghouse в Украине. Соглашение же о начале проекта по достройке Westinghouse ХАЭС было подписано еще в ноябре 2021 года.

В "Энергоатоме" описывают АР1000 как проверенные реакторы поколения III+ с уникальными пассивными системами безопасности, модульной стандартной конструкцией, лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования.

Отметим при этом, что они сегодня используются только в одной стране — Китае. Всего их работает четыре – по два на АЭС Саньмэнь (провинция Чжэцзян) и АЭС Хайян (провинция Шаньдун). Еще два строятся на АЭС Вогтль в американском штате Джорджия.