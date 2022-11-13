Украина и США построят малый модульный реактор

В рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного департамента США.

Отмечается, что специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о пилотном проекте "Чистое топливо в Украине с ММР", который будет демонстрировать производство чистого водорода и аммиака с помощью безопасного малого модульного ядерного реактора и передовых технологий электролиза.

Этот проект направлен на промышленное производство чистого топлива из ММР с помощью электролиза твердых оксидов, поддержание целей энергетической безопасности Украины и улучшение долгосрочной продовольственной безопасности с помощью чистых удобрений, производимых из аммиака.

Кроме того, проект намерен продемонстрировать инновационное лидерство Украины в сфере чистой энергии благодаря использованию передовых технологий.

Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью по сравнению с устанавливаемыми на атомных электростанциях. Они могут быть смонтированы в труднодоступных местах, где невозможно построить большие АЭС.

Как заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, участниками проекта станут Аргонская национальная лаборатория, украинский Энергоатом, СНБО и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.

Также к проекту подключены несколько частных американских компаний.

Напомним, польское правительство выбрало американскую Westinghuose компанией, которая будет строить первую атомную электростанцию в Польше. АЭС будет построена на Поморье в Любятове-Копалине. Строительство начнется в 2026 году.