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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Кабмін схвалив розробку ТЕО будівництва двох енергоблоків ХАЕС за технологією Westinghouse

Кабмін схвалив розробку ТЕО будівництва двох енергоблоків ХАЕС за технологією Westinghouse

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства енергетики про розроблення техніко-економічного обгрунтування будівництва двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000 компанії Westinghouse.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 20 січня. Зазначено, що воно спирається на положення Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаної 10 листопада 2021 року.

Готове ТЕО Міненерго потім ще має подати Кабміну для затвердження. Передбачено, що замовником будівництва нових енергоблоків ХАЕС буде Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Як прокоментував в ефірі національного телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко, побудувати нові енергоблоки на ХАЕС планується до 2030 року.

"Безумовно, це займає час. Я розумію, що може бути певна модифікація в часі через військові дії, але планах - до 2030 року побудувати принаймні два атомних блока", - сказав він.

У повідомленні ж Міненерго з цього приводу зазначено, що орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС - 2030-2032 роки.

Щодо фінансування, за словами очільника Міненерго, мова йде про кредитні ресурси, які будуть залучені Westinghouse у США, і про кошти самого "Енергоатому". Він також вказав, що середня вартість будівництва енергоблоку складає близько 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що 22 листопада 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на ХАЕС. Загалом до повномасштабної війни з Росією планувалося, що в Україні за технологією АР1000 буде збудовано п'ять енергоблоків АЕС.

Однак на початку червня 2022 року НАЕК домовився з Westinghouse про будівництво ще чотирьох, тобто дев'яти загалом. Тоді ж на ХАЕС було відкрито пам'ятний знак, яким відзначено початок будівництва 5-го та 6-го енергоблоків.

В липні "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на ХАЕС 5-го та 6-го енергоблоків за технологією AP1000, який передбачає передачу НАЕК технічних даних ядерних реакторів саме для оновлення ТЕО будівництва.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов