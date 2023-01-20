Кабмін схвалив розробку ТЕО будівництва двох енергоблоків ХАЕС за технологією Westinghouse

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства енергетики про розроблення техніко-економічного обгрунтування будівництва двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000 компанії Westinghouse.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 20 січня. Зазначено, що воно спирається на положення Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаної 10 листопада 2021 року.

Готове ТЕО Міненерго потім ще має подати Кабміну для затвердження. Передбачено, що замовником будівництва нових енергоблоків ХАЕС буде Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Як прокоментував в ефірі національного телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко, побудувати нові енергоблоки на ХАЕС планується до 2030 року.

"Безумовно, це займає час. Я розумію, що може бути певна модифікація в часі через військові дії, але планах - до 2030 року побудувати принаймні два атомних блока", - сказав він.

У повідомленні ж Міненерго з цього приводу зазначено, що орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС - 2030-2032 роки.

Щодо фінансування, за словами очільника Міненерго, мова йде про кредитні ресурси, які будуть залучені Westinghouse у США, і про кошти самого "Енергоатому". Він також вказав, що середня вартість будівництва енергоблоку складає близько 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що 22 листопада 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на ХАЕС. Загалом до повномасштабної війни з Росією планувалося, що в Україні за технологією АР1000 буде збудовано п'ять енергоблоків АЕС.

Однак на початку червня 2022 року НАЕК домовився з Westinghouse про будівництво ще чотирьох, тобто дев'яти загалом. Тоді ж на ХАЕС було відкрито пам'ятний знак, яким відзначено початок будівництва 5-го та 6-го енергоблоків.

В липні "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на ХАЕС 5-го та 6-го енергоблоків за технологією AP1000, який передбачає передачу НАЕК технічних даних ядерних реакторів саме для оновлення ТЕО будівництва.