Зеленский создал военную администрацию в общине на Харьковщине, главу которой поймали на госизмене: подробности

Президент Владимир Зеленский образовал в Красноградском районе Харьковской области Наталинскую сельскую военную администрацию. Об этом говорится в указе главы государства №319 от 6 июня.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Харьковской обладминистрации поручено принять меры, связанные с образованием новой ВА. Распоряжение же о назначении ее начальника Зеленский пока не издал.

Отметим, что до этого местную общину возглавляла Елена Третяк (на выборах 2020 года баллотировалась от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!").

Однако 5 августа 2022 года следователи управления Службы безопасности Украины в Харьковской области открыли против нее дело №22022220000002593. 19 января 2023 года Третьяк была задержана, ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (государственное предательство).

По данным следствия, женщина получила от представителя России задание на оказание помощи в проведении подрывной деятельности против Украины путем систематического сбора и последующей передачи сведений, разглашение или передача которых наносит ущерб национальной безопасности Украины.

Конкретно Третьяк подозревают в том, что она собирала материалы о военных, воюющих против РФ, составила "список патриотов Украины, активно выражающих проукраинскую позицию", собирала информацию о расположении сооружений гражданской защиты (бомбоубежищ и объектов укрытия), отдельных территориальных центров комплектования и социальная поддержки Министерства обороны и отделов полиции.

Также, по данным СБУ, она собирала информацию о зданиях, в которых проводятся совещания представителей органов власти Харьковской области, о минировании и принятых мерах по охране объектов путевой инфраструктуры, а также информацию о местах дислокации подразделений ВСУ.

Установлено, что она, соблюдая меры конспирации, непосредственно осуществила по телефону передачу в мобильном приложении Viber неустановленному представителю РФ сведений о количественном составе и местах дислокации подразделений ВСУ, фотографии списка призванных в ряды ВСУ с определенных территорий, после чего через Telegram пересылала и данные обо всех приведенных выше объектах и проведении мобилизации на территории Харьковской области.

3 февраля Киевский районный суд Харькова отстранил Третьяк от должности до 19 марта, а 16 марта продлил этот срок до 19 апреля. Дальнейших решений по ее судебному делу №953/6373/22 в едином реестре судебных решений пока нет.

Отметим также, что Третьяк была вице-президентом Ассоциации органов местного самоуправления в Харьковской области. В то же время посвященная ей страница с сайта ассоциации удалена. Не упоминается Третьяк после 19 января и на сайте самой Натальинской общины.

Сама же община расположена в юго-западной части Харьковской области, охватывает 30 сельских населенных пунктов. По официальной оценке Госслужбы статистики, перед войной (на начало 2022 года) в общине проживало 11 тысяч человек.

Всего в Харьковской области на сегодня создано уже 27 военных администраций на местном уровне, а в целом в Украине их уже 171. Всего же согласно админреформе 2020 года в стране было образовано 1470 общин (без оккупированного Крыма, в котором укрупнение общин не предусматривалось).

Напомним также, что единственной областью, полностью охваченной военными администрациями на всех уровнях, ныне является Херсонская. Последние ВА, в том числе в оккупированном Россией Скадовске, президент там образовал 11 мая.