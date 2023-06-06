Зеленський утворив військову адміністрацію в громаді на Харківщині, голову якої викрили в держзраді: всі подробиці

Президент Володимир Зеленський утворив у Красноградському районі Харківської області Наталинську сільську військову адміністрацію. Про це йдеться в указі глави держави №319 від 6 червня.

Генеральному штабу Збройних сил України та Харківській обладміністрації доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням нової ВА. Натомість розпорядження про призначення її начальника Зеленський наразі не видав.

Зазначимо, що до цього місцеву громаду очолювала Олена Третяк (на виборах 2020 року балотувалася від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!").

Натомість 5 серпня 2022 року слідчі управління Служби безпеки України в Харківській області відкрили проти неї справу №22022220000002593. 19 січня 2023 року Третяк була затримана, їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

За даними слідства, жінка отримала від представника Росії завдання щодо надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України шляхом систематичного збору та подальшої передачі відомостей, розголошення або передача яких нанесе шкоду національній безпеці України.

Конкретно Третяк підозрюють в тому, що вона збирила матеріали щодо військових, які воюють проти РФ, склала "список патріотів України, які активно висловлюють проукраїнську позицію", збирала інформацію щодо розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та об'єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони та відділів поліції.

Також, за даними СБУ, вона збирала інформацію про будівлі, у яких проводяться наради представників органів влади Харківської області, про мінування та вжиті заходи охорони об'єктів шляхової інфраструктури, а також інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Встановлено, що вона, дотримуючись заходів конспірації, безпосередньо здійснила телефоном передачу у мобільному додатку Viber невстановленому представнику РФ відомостей щодо кількісного складу та місць дислокації підрозділів ЗСУ, фотографії списку призваних до лав ЗСУ з певних територій, після чого через Telegram пересилала й дані щодо всіх наведенх вище об'єктів та проведення мобілізації на території Харківщини.

3 лютого Київський районний суд Харкова відсторонив Третяк від посади до 19 березня, а 16 березня продовжив цей термін до 19 квітня. Подальших рішень стосовно її судової справи №953/6373/22 в єдиному реєстрі судових рішень наразі немає.

Зазначимо також, що Третяк була віце-президенткою Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Натомість наразі присвячена їй сторінка з сайту асоціації видалена. Не згадується Третяк після 19 січня і на сайті самої Наталинської громади.

Сама ж громада розташована в південно-західній частині Харківщини, охоплює 30 сільських населених пунктів. За офіційною оцінкою Держслужби статистики, перед війною (на початок 2022 року) в громаді проживало 11 тисяч людей.

Всього наразі в Харківській області утворено 27 військових адміністрацій на місцевому рівні, а в цілому в Україні їх вже 171. Всього ж згідно адмінреформи 2020 року в країні було утворено 1470 громад (без окупованого Криму, в якому укрупнення громад не передбачалося).

Нагадаємо також, що єдиною областю, повністю охопленою військовими адміністраціями на всіх рівнях, наразі є Херсонска. Останні ВА, зокрема в окупованому Росією Скадовську, президент утворив там 11 травня.