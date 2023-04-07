Зеленський призначив начальників Сєвєродонецької, Попаснянської та Гірської міських військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня підписав три розпорядження про призначення міських військових адміністрацій в трьох тимчасово окупованих містах в Луганській області.

Документи опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Розпорядженням №61/2023-рп начальником Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області призначено Олексія Бабченка.

Начальником Попаснянської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області розпорядженням №62/2023-рп призначено Миколу Ханатова.

В самому Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію за розпорядженням №63/2023-рп очолить Олександр Стрюк.

Нагадаємо, що всі три військові адміністрації утворені Указом Президента України №181/2023 від 24 березня.

Міста потрапили під окупацію, водночас своїм указом Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Луганській ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.