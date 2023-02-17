Зеленський призначив нового очільника Чернігівської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

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Відповідне розпорядження №19/2023-рп опубліковане на сайті Офісу президента.

"Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області", – йдеться у розпорядженні.

Як повідомляє пресслужба Чернігівської обласної військової адміністрації, Дмитро Брижинський народився 3 червня 1980 року в місті Сновськ. Він полковник Збройних сил України, з жовтня 2022 року Брижинський є керівником патронатної служби апарату облдержадміністрації.

Він закінчив Харківський інститут танкових військ за спеціальністю «військові науки» та отримав ступінь бакалавра військового управління. Згодом навчався у Чернігівському державному інституті економіки і управління.

З початку повномасштабного російського вторгнення полковник Брижинський очолив штаб оборони Чернігова та командував обороною міста аж до звільнення області від російських загарбників.

Дмитро Брижинський нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У вересні 2022 року Чернігівська міська рада присвоїла йому звання почесного громадянина Чернігова за внесок для міста під час російсько-української війни.

Зазначимо, раніше Зеленський підписав указ №69 про утворення Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

Нагадаємо, нині Чернігів має тимчасового мера - Олександра Ломака. Чернігівська міська рада поклала на нього виконання обов'язків міського голови 9 лютого.

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