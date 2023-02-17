Зеленский назначил главу Черниговской городской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Брижинского начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района.

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Соответствующее распоряжение №19/2023-рп опубликовано на сайте Офиса президента.

"Назначить Брижинского Дмитрия Владимировича начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области", – говорится в распоряжении.

Как сообщает пресс-служба Черниговской областной военной администрации, Дмитрий Брижинский родился 3 июня 1980 года в городе Сновск. Он полковник Вооруженных сил Украины, с октября 2022 Брижинский является руководителем патронатной службы аппарата облгосадминистрации.

Он окончил Харьковский институт танковых войск по специальности "военные науки" и получил степень бакалавра военного управления. Затем учился в Черниговском государственном институте экономики и управления.

С начала полномасштабного российского вторжения полковник Брижинский возглавил штаб обороны Чернигова и командовал обороной города до освобождения области от российских захватчиков.

Дмитрий Брижинский награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом «За мужество» ІІІ степени.

В сентябре 2022 Черниговский городской совет присвоил ему звание почетного гражданина Чернигова за вклад для города во время российско-украинской войны.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ №69 об образовании Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области.

Напомним, в настоящее время у Чернигова временный мэр - Александр Ломак. Черниговский городской совет возложил на него исполнение обязанностей городского головы 9 февраля.

Дело в том, что мэра Чернигова Владислава Атрошенко поймали на коррупционном нарушении. Суд быстро вынес приговор: его оштрафовали на 6800 гривен и лишили права занимать должность мэра на год.