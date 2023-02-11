В Чернігові утворять військову адміністрацію - указ Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №69 про утворення Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

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Документ опублікувала пресслужба Офісу Президента.

"Генеральному штабу Збройних сил України, Чернігівській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", — йдеться в документі.

Водночас поки неневідомо, хто саме очолить Чернігівську міську військову адміністрацію.

Нагадаємо, нині Чернігів має тимчасового мера - Олександра Ломака. Чернігівська міська рада поклала на нього виконання обов'язків міського голови 9 лютого.

Справа в тому, що мера Чернігова Владислава Атрошенка піймали на корупційному порушенні. Суд швидко виніс вирок: його оштрафували на 6800 гривень та позбавили права обіймати посаду мера на рік.