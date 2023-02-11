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В Чернигове образуют военную администрацию – указ Президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №69 о создании Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области.
Документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Черниговской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.
В то же время пока неизвестно, кто именно возглавит Черниговскую городскую военную администрацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в настоящее время у Чернигова временный мэр - Александр Ломак. Черниговский городской совет возложил на него исполнение обязанностей городского головы 9 февраля.
Дело в том, что мэра Чернигова Владислава Атрошенко поймали на коррупционном нарушении. Суд быстро вынес приговор: его оштрафовали на 6800 гривен и лишили права занимать должность мэра в течение год.