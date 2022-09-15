Мэр Чернигова поймали на коррупционном нарушении: в горсовете взорвались возмущением действиями НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административные протоколы, касающиеся конфликта интересов или невыполнения его законных требований, на ряд чиновников.

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В частности, как говорится в сообщении агентства, протоколы о выявлении признаков нарушений требований закона о предотвращении коррупции получил и Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

Отмечается, что он дал указание водителю, который обеспечивает его транспортное обслуживание, о необходимости вывоза автомобиля, принадлежащего жене Атрошенко, за пределы территории Украины, что представляло его частный интерес.

В Государственном бюро расследований также добавляют, что водителю мэра для этого оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин.

Ему вменяют часть 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Кроме того, на заместителя председателя Днепропетровской обладминистрации Максима Беспальчука составили протокол по части 1 статьи 188-46 КоАП (невыполнение предписаний НАПК). Указано, что тот не предоставил агентству запрашиваемые документы.

В свою очередь, на бывшего начальника Рокитновского отдела Сарненской окружной прокуратуры Ровенской области Вадима Прокопчука, получившего от другого человека подарок в размере 10 тысяч гривен, составили протокол по части 1 статьи 172-5 КоАП (нарушение ограничений на получение подарков).

При этом на претензии к Атрошенко и визит представителей НАПК, вручивших ему протокол о нарушении, отреагировали в городском совете.

"Суть претензии — водитель городского головы на автомобиле семьи Владислава Атрошенко, во время войны, имея официальное разрешение, пересек государственную границу и вернулся. В этом правоохранители видят конфликт интересов, о котором должен был сообщить городской голова. Эта ситуация не оставляет никаких сомнений в том, что силовики выполняют политический заказ: копать и найти любой ценой что угодно против мэра Чернигова", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили скандал, когда мэра не выпустили за границу, "лишив город возможности" получить от иностранных правительств и доноров средства на восстановление.

"Далее — больше. Срежиссированное сотрудниками силовых структур транслирование российской пропагандистки Скабеевой в одном из фитнес-залов города, чтобы дискредитировать лично городского голову, постоянные угрозы и так далее. А теперь представители НАПК выясняют почему, когда Атрошенко пограничники не выпустили на конференцию в Лугано, с официальным разрешением смог уехать его водитель", - раскрыли детали в мэрии.

Там также заявили, что "ловкость и храбрость", которую проявили сотрудники НАПК в вопросе Атрошенко, сгодились бы силовикам в феврале-марте, когда российские войска прорывались в Чернигов.

"Те, кто сегодня "занимается давлением на мэра, в начале войны служили в "батальоне Монако". И только когда врага выбили из Киева и Черниговской области, эти "воины" вернулись из европейских "котлов". И сегодня вместо того, чтобы заниматься реальными нарушениями, бороться с коллаборантами и хищением гуманитарной помощи на областном уровне, силовики снова выполняют политические заказы", - заявили в горсовете.

Отметим, что до полномасштабного вторжения России, вызвавшего временную оккупацию города, Атрошенко, ранее представлявший "Блок Петра Порошенко" (ныне это "Евросолидарность"), был очень популярным политиком в облцентре: на очередных выборах в октябре 2020 года он был переизбран на второй срок с результатом в 77,5% голосов при том, что остальные кандидаты получили менее 5%. После этого он стал фактическим лидером региональной партии "Родной дом".