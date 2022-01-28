Воровство на ремонте дорог в Чернигове: ГБР обыскало ОГА, мэрию и ряд компаний

Сотрудники Государственного бюро расследований провели ряд обысков в Черниговском горсовете, Черниговской обладминистрации и на ряде коммерческих предприятий в рамках расследования махинаций при подготовке и проведении закупок услуг по ремонту дорог в облцентре.

Как говорится в сообщении бюро, следствие установило, что в 2021 году управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело четыре тендера на проведение ремонта дорог на сумму более 350 млн грн.

По предварительной информации, на аукционе чиновники создали искусственные условия для победы определенной компании, которая в дальнейшем заказывала по искусственно завышенным ценам некачественную асфальтобетонную смесь на местных заводах, которыми руководят менеджеры, связанные с руководством горсовета.

Это в свою очередь привело к проведению некачественного ремонта дорог и ущербу для бюджета. Его размер будет установлен по результатам проводящихся сейчас экспертиз. Проверяется причастность к схеме должностных лиц Черниговского горсовета и подчиненных ему предприятий, а также частных компаний.

Расследование ведется по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

Стоит отметить, что обыски проводятся в условиях грядущих выборов депутата Верховной Рады от округа №206, который охватывает часть Черниговской области, включая часть самого Чернигова.

По данным СМИ, на них, в частности, должен быть выдвинут кандидатом секретарь Черниговского горсовета и лидер областной организации партии "УДАР Виталия Кличко" Александр Ломако, кандидатуру которого, соответственно, поддерживает мэр облцентра Владислав Атрошенко. На 4 февраля запланирован съезд УДАРа, на котором тот может принять решение о выдвижении Ломако.

При этом Атрошенко в Чернигове сейчас очень популярен: по данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-24 января, 89% горожан так или иначе довольны его деятельностью, 88% относятся позитивно к нему, 80% считают, что ситуация в городе идет в правильном направлении.

При этом 83,5% определившихся с выбором готовы проголосовать за Атрошенко на гипотетических внеочередных выборах мэра. К Ломако же относятся позитивно 50%, а 28% пока не слышали о нем.

Сами выборы в округе №206 назначены на 27 марта в связи со смертью при неоднозначных обстоятельствах нардепа Антона Полякова 8 октября 2021 года.