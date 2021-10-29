ЦИК назначила выборы депутата Рады вместо умершего Полякова

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы депутата Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года. Такое решение Центризбирком принял 29 октября.

Текст проекта постановления зачитала на заседании член комиссии Александра Кармаза, после чего за его утверждение проголосовали все 17 членов ЦИК.

Избирательный процесс в округе №206 начнется за 60 дней до голосования, то есть 26 января. Об этом должны будут напомнить 25 января правительственная газета "Урядовий кур'єр" и парламентская "Голос Украины".

Напомним, что входивший в Раде в депутатскую группу "За будущее" 33-летний Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября при не выясненных до конца обстоятельствах после ссоры со своей сожительницей и коллегой Анной Скороход и встречи в ресторане с ее помощником, а также еще одним человеком. 11 октября нардепа похоронили в Чернигове.

Стоит отметить, что главным конкурентом Полякова на выборах 2019 года в округе №206 был скандальный застройщик Максим Микитась. Он тогда получил 21,65% голосов, а Поляков — 33,37%. Прочие кандидаты набрали менее 7% голосов.

Поляков тогда баллотировался от партии "Слуга народа" и затем стал членом ее фракции в Раде, однако уже в ноябре 2019 года был из нее изгнан вместе со Скороход.

Отметим также, что в мае 2020 года в Киеве нашли застреленным депутата Рады из группы "Доверие" Валерия Давыденко, избранного от соседнего избирательного округа №208. Вместо него впоследствии в парламент был избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.