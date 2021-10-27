В крови погибшего нардепа Полякова кроме метадона нашли димедрол

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Об этом он заявил в эфире "Громадського".

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"Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества", — рассказал Енин.

Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.

По словам Енина, просто так в аптеке димедрол купить нельзя, поэтому силовики уверены, что его купили не в официальной аптечной сети.

Первый заместитель главы МВД уточнил, что до сих пор нет доказательств насильственной смерти Полякова, однако и не исключают такую ​​версию.

"На сегодняшний день мы не комментируем, как это вещество попало в организм. Производство продолжается", — резюмировал Енин.

Напомним, что входивший в Раде в депутатскую группу "За будущее" 33-летний Поляков скончался в ночь на 8 октября при не выясненных до конца обстоятельствах. 11 октября нардепа похоронили в Чернигове. Он представлял одномандатный округ №206 (Черниговская область). Соответственно, вскоре Центральная избирательная комиссия должна будет назначить в нем довыборы для избрания замены Полякову.