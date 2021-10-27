Общество 1 час назад

В крови погибшего нардепа Полякова кроме метадона нашли димедрол

Просто так в аптеке димедрол купить нельзя, поэтому силовики уверены, что его купили не в официальной аптечной сети

В организме умершего Антона Полякова нашли димедрол В организме умершего Антона Полякова нашли димедрол
В организме умершего Антона Полякова нашли димедрол

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Об этом он заявил в эфире "Громадського".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества", — рассказал Енин.

Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.

Читайте также:
В МВД сообщили о третьем свидетеле, контактировавшем с Поляковым перед его смертью

По словам Енина, просто так в аптеке димедрол купить нельзя, поэтому силовики уверены, что его купили не в официальной аптечной сети.

Первый заместитель главы МВД уточнил, что до сих пор нет доказательств насильственной смерти Полякова, однако и не исключают такую ​​версию.

"На сегодняшний день мы не комментируем, как это вещество попало в организм. Производство продолжается", — резюмировал Енин.

Напомним, что входивший в Раде в депутатскую группу "За будущее" 33-летний Поляков скончался в ночь на 8 октября при не выясненных до конца обстоятельствах. 11 октября нардепа похоронили в Чернигове. Он представлял одномандатный округ №206 (Черниговская область). Соответственно, вскоре Центральная избирательная комиссия должна будет назначить в нем довыборы для избрания замены Полякову.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве городская электричка насмерть сбила подростка
В Киеве городская электричка насмерть сбила подростка
В Украине организовали масштабную схему отправки иностранцев в страны ЕС
В Украине организовали масштабную схему отправки иностранцев в страны ЕС
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен: силы ООС открыли ответный огонь
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен: силы ООС открыли ответный огонь
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Blue Origin собралась построить "бизнес-парк" в космосе (ВИДЕО)

  3. Харьковские магазины уличили в продаже российских конфет и оштрафовали

  4. СНБО подрывает основы украинской государственности — Верховный суд

  5. В Украине появилось пиво Monobank

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...