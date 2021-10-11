Умышленное убийство или отравление: в крови нардепа Полякова обнаружили метадон

В организме умершего в пятницу, 8 октября, народного депутата Антона Полякова кроме алкоголя обнаружили метадон, что, возможно, стало причиной смерти.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины (МВД) Артем Шевченко.

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По его словам, правоохранительные органы рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова — самостоятельное употребление или отравление.

"Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований. Правоохранительные органы не пришли еще ни к каким выводам, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены", — сообщил Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас рассматривается две версии произошедшего.

"Версии две — либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", — подытожил Шевченко.

В свою очередь,политический эксперт Геннадий Дубов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что смерть нардепа Антона Полякова могла быть умышленным убийством. Так он прокомментировал результаты экспертизы, которая обнаружила в крови депутата метадон.

"Обстоятельства говорят скорее в пользу версии умышленного убийства. Очень странный препарат — метадон, это синтетический наркотик, который используется в том числе для лечения героиновых наркоманов или других опиатных наркоманов. Он выпускается промышленным способом, и его, с моей точки зрения, намного труднее найти, к тому же не принято в тех кругах среди людей, которые принимают наркотические вещества, именно это. Это скорее о людях из подворотни. А народный депутат — это очень странно. Я не исключаю, что могли таблетку куда-то подкинуть, в еду или напитки, и случилось то, что случилось", — сказал он.

Отметим, метадон, также, как все наркотики, сильнейший яд, вызывающий интоксикацию и приводящий к сильнейшей зависимости. Основной угрозой от приема метадона является привыкание и передозировка.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге начальник полиции Киева Иван Выговский.

Напомним, Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области. 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции — как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликта с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Но реальной причиной исключения из фракции стало то, что Антон Поляков и нардеп Анна Скороход заявили, что нардепы из фракции "Слуги народа" получали зарплату в конвертах. Они даже назвали суммы "вознаграждений": $5 тысяч — рядовым нардепам, $10 тысяч — тем, у кого есть руководящие должности в комитетах, и $15 тысяч заместителям руководителя фракции.

После исключения вступил в группу "За будущее", которую ассоциируют с Коломойским.

Добавим, похороны народного депутата Антона Полякова пройдут в понедельник, 11 октября, в Чернигове.