Поляков перед смертью общался с помощником нардепа Скороход, пил только первый — полиция

Депутат Верховной Рады Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября после употребления алкогольных напитков в ресторане с помощником свой сожительницы — нардепа Анны Скороход — Русланом Джамбулатовым, который сам, однако, алкоголь не употреблял. Об этом рассказал на брифинге начальник Главного управления полиции в Киеве Иван Выговский.

При этом он подчеркнул, что речь идет именно о гражданине Украины Руслане Адамовиче Джамбулатове, а не о собственном помощнике Полякова Рустаме Адамовиче Джамбулатове, имя которого фигурирует во введенных Украиной санкциях против "воров в законе" и который указан в списке СНБО как гражданин России, уроженец Чечни. По словам Выговского, Руслан Джамбулатов "лично не относится к криминальному миру" и не был судим.

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Начальник столичной полиции сообщил, что после нахождения в ресторане Поляков сел в машину Джамбулатова, и те поехали по городу. Джамбулатов предложил отвезти нардепа домой, но Поляков отказался, мотивируя это ссорой с сожительницей.

По словам Выговского, они полтора часа ездили по городу, пока Джамбулатову не "надоело общение с погибшим" и он не предложил тому уехать на такси. После этого Поляков пересел на такси.

Однако когда автомобиль такси двигался по Киеву, водитель нарушил правила дорожного движения — пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Полицейские, проверяя документы у таксиста, заметили на заднем сиденье человека, находившегося в полулежащем положении.

Таксист сообщил, что пассажиру стало плохо, поскольку он был пьян. Осмотрев Полякова, полицейские поняли, что ему нужна помощь, вызвали скорую и сами пытались его реанимировать дефибриллятором, но тот умер на месте.

Сейчас полиция выдвинула две основных версии: хроническая болезнь, которая могла привести к смерти, и отравление неизвестным веществом — как самостоятельно, так и неустановленным лицом. Дело расследуется по части 1 статьи 115, пока что с пометкой "естественная смерть".

Выговский отметил, что согласно заключению о смерти Полякова, причиной его смерти является острая коронарная недостаточность, острое ишемическое заболевание сердца.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза тела и судебно-токсикологическая экспертиза с целью обнаружения токсичных, ядовитых, наркотических, психотропных и медицинских веществ. По словам начальника полиции Киева, обычно это длится около недели, однако ввиду резонансности преступления экспертов попросили выполнить работу как можно быстрее, за пару дней.

В то же время, по словам Выговского, следствие пока больше склоняются к версии о естественной смерти, но "через неделю будем понимать более конкретно".

Он также уточнил, что в крови Полякова было обнаружено около 1 промилле алкоголя, и объяснил, что обнаруженный на шее нардепа след мог быть оставлен цепочкой, когда его доставали из машины. По его словам, "это просто покраснение", и в целом на теле депутата не было телесных повреждений.

Начальник столичной полиции сообщил, что пока по этому делу никто не задержан. По его словам, Джамбулатов был допрошен следствием, а вот Скороход — нет, поскольку пока "плохо себя чувствует".

Отметим, что ранее член группы "За будущее" Дмитрий Лубинец сообщил журналистам, что Скороход потеряла создание, находясь в здании комитетов Верховной Рады, после чего была госпитализирована.

Напомним, что Скороход была исключена из парламентской фракции "Слуга народа" одновременно с Поляковым в ноябре 2019 года. После вступления в группу "За будущее" Полякова к ней спустя пару дней примкнула и Скороход.

Отметим также, что смерть Полякова вызвала в пятницу и другой скандал: депутат от СН Галина Третьякова заявила, что стало "одним врагом меньше, так что все хорошо". За это ее собираются как минимум на какое-то время лишить права участвовать в заседаниях парламента.