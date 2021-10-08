Нардеп Поляков найден мертвым. Полиция начала расследование

Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщают в полиции, 8 октября поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

"Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть", — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Все ценные вещи погибшего на месте, видимых телесных повреждений нет.

В то же время появляются версии, что покойный нардеп, по предварительным данным, мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Сегодня около 2.00 экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, потерявшего сознание. Вызванная реанимационная бригада откачать человека не смогла. Это оказался народный депутат группы "За майбутне" Антон Поляков, избранный в парламент от партии "Слуга народа", — написал на своей странице в Фейсбук Юрий Бутусов, главред Цензор.нет.

Он добавил, что, по словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Собороности, 2 и сказал ехать на улицу Березняковскую.

Также в Офисе Генерального прокурора сообщили, что начато расследование по факту смерти народного депутата родного депутата Украины Антона Полякова.

"По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД. По словам водителя такси, за несколько минут до того, пассажир сел в машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, человек умер. При потерпевшем обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата Украины наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", — сообщили в прокуратуре.

На момент смерти Полякову было 33 года.

Напомним, Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области. 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции — как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликта с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Но реальной причиной исключения из фракции стало то, что Антон Поляков и нардеп Анна Скороход заявили, что нардепы из фракции "Слуги народа" получали зарплату в конвертах. Они даже назвали суммы "вознаграждений": $5 тысяч — рядовым нардепам, $10 тысяч — тем, у кого есть руководящие должности в комитетах, и $15 тысяч заместителям руководителя фракции.

После исключения вступил в группу "За будущее", которую ассоциируют с Коломойским.

Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойский" закон — закон о банках, который запретил возвращение "ПриватБанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этого закона.

Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.