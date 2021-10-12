В МВД сообщили о третьем свидетеле, контактировавшем с Поляковым перед его смертью

На встрече с депутатом Верховной Рады Антоном Поляковым и помощником его сожительницы и коллеги по парламенту Анны Скороход Русланом Джамбулатовым в киевском ресторане Noir вечером 7 октября присутствовал и третий человек, личность которого пока не раскрывается.

Соответствующий комментарий пресс-секретаря Министерства внутренних дел Артема Шевченко, данный журналистам утром 12 октября, транслировался телеканалом "Украина 24".

Он, в частности, признал, что таксист, в машине которого был обнаружен Поляков, действительно менял свои показания. Кроме того, выяснилось, что он какое-то время следовал за машиной с Поляковым и Джамбулатовым и потерпевший "не был случайным пассажиром для него".

"Те показания, которые он сейчас дает под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу в ходе общения на месте с полицейскими, пытавшимися реанимировать [Полякова]. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не подбирал случайно этого пассажира: он определенное время ездил, следуя за машиной с нашим потерпевшим, который ездил определенное время по городу с другим свидетелем", — сказал Шевченко.

Позже спикер МВД еще раз дал понять, что Поляков перемещался по Киеву в машине, где был только один человек, кроме него — Джамбулатов (то есть третье лицо присоединялось к ним до этой езды).

"Установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер, в ту ночь пребывал, контактировал, ужинал, садился в одну машину, пересаживался в другую машину", — подчеркнул он.

Шевченко также отметил, что не может озвучить причину нарушения таксистом правил дорожного движения, заявленную им в показаниях, подчеркнув, однако, что это не является существенной деталью.

"Причина нарушения в данном случае не является чем-то весомым: он нарушил — полиция обратила внимание, остановила, обнаружила потерпевшего Полякова, которому было плохо. Я не могу вам рассказать, как таксист мотивировал свое движение, следствие меня не уполномочивало на это. Сейчас идут следственные действия, чтобы установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей: есть еще третье лицо, которое также пребывало с ними [Поляковым и Джамбулатовым] в компании", — заявил он.

Спикер МВД добавил, что не может раскрывать все показания всех причастных лиц, но дал понять, что кто-то из них воспользовался статьей 63 Конституции, дающей право отказываться от показаний в отношении себя или близких.

По словам Шевченко, пока подозрения не предъявлены никому, но если это произойдет, полиция Киева сообщит об этом очень оперативно и проведет соответствующий брифинг.

Кроме того, он прокомментировал информацию об обнаружении в организме Полякова метадона — синтетического опиоида, применяемого как обезболивающее и при лечении наркотической зависимости.

"Я не могу сказать, какой метадон, в каком количестве метадон, как этот метадон повлиял. Могу сказать о том, что метадон есть. Это химический факт, о котором судмедэксперты сообщили следствию. В дальнейшем они дадут ответ, в какой дозе, каким способом, как повлиял и что произошло, — только после глубоких экспертных исследований", — отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что эксперты пока не дали окончательного ответа относительно влияния выявленного метадона на сам факт смерти. При этом пока еще остается версия о естественной кончине нардепа, хотя она уже не является приоритетной после "выявления в организме определенных химических веществ".

"Она не может не оставаться. Но, скорее всего, к смерти привело определенное сочетание химических веществ в организме нашего потерпевшего. Случилось ли это по доброй воле потерпевшего или по злому умыслу неизвестных лиц по отношению к потерпевшему, а он об этом не знал, пока говорить нельзя... Есть версия, что отравили. То есть он не знал, что употребляет, но употребил. Есть версия, что знал и употребил самостоятельно по собственной доброй воле", — подчеркнул спикер МВД.

В связи с этим Шевченко призвал подождать, "какие решения будет принимать полиция Киева".

Напомним, что входивший в Раде в депутатскую группу "За будущее" 33-летний Поляков скончался в ночь на 8 октября при не выясненных до конца обстоятельствах. 11 октября нардепа похоронили в Чернигове. Он представлял одномандатный округ №206 (Черниговская область). Соответственно, вскоре Центральная избирательная комиссия должна будет назначить в нем довыборы для избрания замены Полякову.

Отметим также, что в мае 2020 года в Киеве нашли застреленным депутата Рады из группы "Доверие" Валерия Давыденко, избранного от соседнего избирательного округа №208. Вместо него впоследствии в парламент был избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.