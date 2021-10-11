Везший Полякова таксист сперва дал ложные показания, за что его избили в полиции — адвокат

Адвокат таксиста, в машине которого был обнаружен депутат Верховной Рады Антон Поляков, заявляет, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Об этом сообщает ТСН, не называя при этом имени юриста, давшего интернет-изданию такой комментарий.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли или не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов [избиения] нет, экспертиза не покажет", — приводит его слова ТСН.

Помимо этого, утверждается, что таксиста продержали в отделении почти сутки вместо максимально предусмотренных без выдачи протокола трех часов. Также, по словам адвоката, от него скрывали информацию о том, где допрашивают его подзащитного и когда освободят. В то же время судиться с полицией таксист не будет — по словам его защитника, "он обычный парень и просто хочет жить".

В то же время адвокат подтвердил озвученные показания клиента, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и как будто судороги шеи, ввиду чего водитель нарушил правила движения, чтобы быстрее доставить пассажира в больницу. Отмечается, что в это время его и остановила полиция, и пока депутату пытались оказать помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.

При этом, по данным ТСН, таксист был судим по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса (торговля людьми, а так же вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение людей для эксплуатации, совершенные в отношении несовершеннолетнего или в отношении нескольких лиц, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, или соединенные с не опасным для жизни насилием либо угрозой его применения).

Сообщается, что 8 ноября 2017 года он с использованием обмана и по предварительному сговору совершил в аэропорту "Борисполь" перемещение людей через границу Украины с целью их эксплуатации, причем уже повторно. Помимо этого, был установлен эпизод о перемещении 20 октября 2017 года в Турцию для предоставления сексуальных услуг некой гражданки 1998 года рождения. В то же время другая информация о свидетеле не сообщается.

Отметим, что согласно версии событий, изложенной начальником Главного управления полиции в Киеве Иваном Выговским на брифинге в день смерти Полякова, тот накануне общался в ресторане Noir с помощником своей сожительницы и депутата Рады Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.

Начальник столичной полиции сообщил, что после этого Поляков сел в машину Джамбулатова, и те поехали по городу. Джамбулатов предложил отвезти нардепа домой, но Поляков отказался, мотивируя это ссорой с сожительницей.

"Они полтора часа ездили по разным улицам города Киева. После этого знакомому надоело, скажем так, общение с погибшим, и он предложил тому на такси добраться домой. Он пересел в такси, и когда автомобиль двигался по городу Киеву, нарушил ПДД — пересек двойную сплошную разметку и был остановлен патрульными полицейскими", — сказал Выговский. В ответ на вопрос, вызывалось ли такси для Полякова, он сказал, что "все это устанавливается".

Напомним, что входивший в Раде в депутатскую группу "За будущее" 33-летний Поляков скончался в ночь на 8 октября при не выясненных до конца обстоятельствах. 11 октября нардепа похоронили в Чернигове. Он представлял одномандатный округ №206 (Черниговская область). Соответственно, вскоре Центральная избирательная комиссия должна будет назначить в нем довыборы для избрания замены Полякову.

В мае 2020 года в Киеве нашли застреленным депутата Рады из группы "Доверие" Валерия Давыденко, избранного от округа №208 (также Черниговская область). Вместо него впоследствии в парламент был избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.