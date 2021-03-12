Микитася выпустили из-под ареста

Шевченковский районный суд Киева сменил меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд", экс-депутату Верховной Рады Максиму Микитасю с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Микитася Артур Габриелян, суд удовлетворил его ходатайство. Запись об этом появилась и на странице самого экс-нардепа.

"Несправедливая мера пресечения изменена! Еду домой! К дочерям, к жене. Затем к моей любимой маме:) Благодарю всех людей доброй воли, помогавших мне и моей семье в это трудное время. Меня арестовали за полтора часа до Нового года. Сейчас вышел на улицу — а здесь почти такая же новогодняя погода:) Надо отдохнуть, побыть с семьей", — написал Микитась.

Напомним, он был арестован 31 декабря 2020 года. Двумя днями ранее полиция объявила Микитасю о подозрении в похищении собственного юриста Олега Мирошниченко и вымогательстве у него 800 тысяч долларов. Само похищение произошло лишь за три недели до этого — 8 декабря — на улице Княжий Затон на киевском жилмассиве Позняки.

При этом 24 февраля Шевченковский райсуд Киева продлил Микитасю срок содержания под стражей до 24 апреля.

Напомним, что ранее Микитась уже находился под арестом, будучи подозреваемым по другому делу — о махинации с жильем для Нацгвардии, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро. Однако после того, как он пошел на сделку со следствием, его также отпустили под ночной домашний арест. Пойдя на сделку со следствием, Микитась дал показания против нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, ранее работавшего юристом "Укрбуда".

Застройщик обвинил Татарова в причастности к махинациям корпорации, и НАБУ начало уголовное преследование топ-чиновника. Случилось это после того, как Татаров в открытую заявил, что Артем Сытник не должен далее возглавлять НАБУ, поскольку был признан судом виновным в коррупции, а его назначение было признано неконституционным. Татаров же уверен, что дело его сфальсифицировано и стоит за этим Сытник.