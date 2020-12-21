Татаров посетил НАБУ и попросил Ермака отстранить его

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров 21 декабря посетил Национальное антикоррупционное бюро, подозревающее его в причастности к даче взятки экс-главой корпорации "Укрбуд" Миксима Микитася за недостоверную экспертизу в деле о квартирах для Национальной гвардии.

Как передает "Интерфакс-Украина", после того, как он покинул здание бюро, чиновник ОП дал брифинг для журналистов, сообщив, в частности, что инициировал свое временное отстранение от служебных обязанностей в связи с этой ситуацией.

"Я инициировал передачу обязанностей другому сотруднику Офиса президента во избежание манипуляций, что я якобы могу давать на правоохранительные органы и использовать свое положение", — сказал Татаров, подчеркнув, что сейчас продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме.

В ходе общения с представителями СМИ Татаров также проинформировал, что получил в НАБУ документы по своему делу.

"Узнал, как и вы, из прессы, что есть определенное расследование. В ближайшее время докажу, что это фейк, а не расследование, и покажу всему обществу, что действия, которые осуществлялись против меня, являются не достаточно лигитимными", — сказал замглавы ОП.

Отвечая на вопрос о том, когда ему было вручено подозрение, Татаров заявил, что его для процессуальных действий 18 декабря никто не вызывал.

"Меня никто не вызывал. Я не знаю, что они делали. Сразу, как только я узнал, что они хотят провести процессуальное действия, мой адвокат разместил сообщение, что мы готовы прибыть в любое время в любое место для проведения процессуальных действий... Я получил документы 30 минут назад", — отметил он, не уточнив, имеет ли в виду, что получил подозрение именно 21 декабря.

Позже в своем Telegram-канале Татаров написал, что приходил в НАБУ по собственной инициативе, без повестки или официального вызова. При этом снова вновь подчеркнул, что материалы дела в отношении него "полностью сфальсифицированы".

"У НАБУ нет ни одного прямого или непрямого доказательства. На мой взгляд, все это является домыслами, которые НАБУ "обменяло" на свободу одного из подозреваемых, предоставив эту свободу в обмен на оговор другого человека", — написал он, намекая на Микитася.

Татаров убежден, что за фальсификацией этого дела стоит фактический руководитель НАБУ Артем Сытник, которого он ранее назвал коррупционером и назначение которого директором НАБУ отменил Конституционный суд.

"В данном деле ноль шансов, я докажу невиновность правовыми способами, и продолжу тот курс, в который верю, и который отвечает национальным интересам Украины", — подчеркнул замглавы ОП.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что Татаров написал заявление на имя главы офиса Андрея Ермака о приостановлении своих служебных обязанностей.

"В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок заместитель главы ОП Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу", — сообщил Подоляк.

Напомним, ранее в Офисе президента и Нацассоциации адвокатов жестко отреагировали на подозрение Татарову.