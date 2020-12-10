Экс-главе Нацгвардии продлили меру пресечения по делу о схеме с квартирами до 9 февраля

Высший антикоррупционный суд 9 декабря продлил бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову на два месяца действие меры пресечения в виде личного обязательства.

Как говорится в сообщении суда, Аллеров обязан прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; а также воздерживаться от общения об обстоятельствах уголовного производства за пределами процессуальных действий с другими подозреваемыми и свидетелями.

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Напомним, еще 17 мая 2019 года суд арестовал Аллерова с возможностью выхода под залог в 4,8 млн грн, который и был уплачен. Экс-руководителя Нацгвардии подозревают в участии в коррупционной схеме по завладению недвижимостью, строившейся для силовиков.

Другими фигурантами дела являются гендиректор "Укрбуда" Олег Майборода и экс-глава корпорации Максим Микитась. Следствие считает, что замена объекта строительства жилья для Нацгвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине, была неравноценной и привела к ущербу в 81 млн грн.

В начале декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что Микитась добровольно возместил в госбюджет 50 млн грн ущерба. По сообщениям СМИ, после внесения указанной суммы сидевшего под стражей в СИЗО Микитася отпустили под домашний арест.

Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Последнего 2 декабря арестовали.

При этом следствие считает, что соучастником дачи взятки был нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров, ранее работавший в "Укрбуде". При этом сам Микитась автором схем "Укрбуда" называет именно Татарова.