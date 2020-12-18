В Офисе президента жестко отреагировали на подозрение Татарову по делу о взятке Микитася

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов считает сведением личных счетов подготовку Специализированной антикоррупционной прокуратурой подозрения его коллеге Олегу Татарову, которого Национальное антикоррупционное бюро считает соучастником дачи взятки экс-главой корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем за недостоверную экспертизу в деле о квартирах для Национальной гвардии.

"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Татарову А.Ю., позволю следующий тезис. Уголовный процессуальный кодекс — это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведении личных счетов между отдельными людьми", — написал Смирнов на своей странице в Facebook.

В свою очередь, сам Татаров в своем Telegram-канале заявил, что намерен доказать свою невиновность в данном эпизоде, а действия антикоррупционных органов в его отношении продиктованы сведением счетов со стороны Артема Сытника, назначение которого директором НАБУ ранее было отменено Конституционным судом.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник — это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", — написал он.

Напомним, ранее Татаров подчеркивал, что Сытник не имеет права занимать должность директора НАБУ после признания его виновным в коррупционном правонарушении и после решения КС о незаконности его назначения.

НАБУ ныне расследует дело о нанесении государству ущерба 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Нацгвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит экс-глава "Укрбуда" и экс-депутат Верховной Рады Микитась.

Читайте также: Экс-главе Нацгвардии продлили меру пресечения по делу о схеме с квартирами до 9 февраля

Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Последнего 2 декабря арестовали.

Следствие считает, что дачу взятки Микитась организовал в сговоре с Татаровым, который тогда работал в "Укрбуде". Кроме того, экс-нардеп назвал именно замглавы ОП автором схем корпорации по хищению средств.

НАБУ и САП ранее собирались также объявить о подозрении по делу о взятке и Татарову, однако НАБУ заявило, что генпрокурор Ирина Венедиктова незаконно сменила процессуальных руководителей по делу, включив в группу прокуроров саму себя, что сделало это процессуальное действие невозможным. В ОГП в ответ заявили, что все было сделано законно, а НАБУ манипулирует информацией для давления на Венедиктову.