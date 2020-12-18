Политика 30 минут назад

В Офисе президента жестко отреагировали на подозрение Татарову по делу о взятке Микитася

Сам Татаров пообещал "достойно ответить" на попытку, как он считает, сведения счетов со стороны Сытника

Олег Татаров. Фото: скриншот видео канала 112 Украина Олег Татаров. Фото: скриншот видео канала 112 Украина
Олег Татаров. Фото: скриншот видео канала 112 Украина

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов считает сведением личных счетов подготовку Специализированной антикоррупционной прокуратурой подозрения его коллеге Олегу Татарову, которого Национальное антикоррупционное бюро считает соучастником дачи взятки экс-главой корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем за недостоверную экспертизу в деле о квартирах для Национальной гвардии.

"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Татарову А.Ю., позволю следующий тезис. Уголовный процессуальный кодекс — это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведении личных счетов между отдельными людьми", — написал Смирнов на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

В свою очередь, сам Татаров в своем Telegram-канале заявил, что намерен доказать свою невиновность в данном эпизоде, а действия антикоррупционных органов в его отношении продиктованы сведением счетов со стороны Артема Сытника, назначение которого директором НАБУ ранее было отменено Конституционным судом.

Читайте также:
На Банковой хотят отставки Сытника, считая его "корнем всех проблем" в борьбе с коррупцией

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник — это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", — написал он.

Напомним, ранее Татаров подчеркивал, что Сытник не имеет права занимать должность директора НАБУ после признания его виновным в коррупционном правонарушении и после решения КС о незаконности его назначения.

НАБУ ныне расследует дело о нанесении государству ущерба 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Нацгвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит экс-глава "Укрбуда" и экс-депутат Верховной Рады Микитась.

Читайте также:
Экс-главе Нацгвардии продлили меру пресечения по делу о схеме с квартирами до 9 февраля

Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Последнего 2 декабря арестовали.

Следствие считает, что дачу взятки Микитась организовал в сговоре с Татаровым, который тогда работал в "Укрбуде". Кроме того, экс-нардеп назвал именно замглавы ОП автором схем корпорации по хищению средств.

НАБУ и САП ранее собирались также объявить о подозрении по делу о взятке и Татарову, однако НАБУ заявило, что генпрокурор Ирина Венедиктова незаконно сменила процессуальных руководителей по делу, включив в группу прокуроров саму себя, что сделало это процессуальное действие невозможным. В ОГП в ответ заявили, что все было сделано законно, а НАБУ манипулирует информацией для давления на Венедиктову.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ЕС расширил санкции против Беларуси, дополнив предприятиями оборонки и 29 чиновниками
ЕС расширил санкции против Беларуси, дополнив предприятиями оборонки и 29 чиновниками
"Впервые назвали власть оккупационной": МИД доволен резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму
"Впервые назвали власть оккупационной": МИД доволен резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму
Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов
Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Офисе президента жестко отреагировали на подозрение Татарову по делу о взятке Микитася

  3. Пытали утюгом и ножом: под Киевом задержали пять разбойников, напавших на семью бизнесмена

  4. В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане

  5. "Впервые назвали власть оккупационной": МИД доволен резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...