НАБУ заступилось за своего агента Микитася, получившего подозрение в похищении человека

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено информацией об объявлении о подозрении бывшему главе корпорации "Укрбуд" и экс-депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в заказе совершенного 8 декабря похищения юриста одной из компаний на Позняках в Киеве и вымогательстве у него 800 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении на странице бюро в Facebook.

НАБУ заявляет, что "не владеет информацией о доказательной базе", на основании которой следователи полиции сообщили о подозрении Микитасю, однако считает его ценным с точки зрения получения показаний против высших украинских чиновников, в том числе нынешнего замглавы Офиса президента Олега Татарова.

"Видеоматериалы, изложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов. В то же время хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя ОП сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления", — заявили в бюро.

В НАБУ в очередной раз посетовали, что из-за подозрения Татарова в причастности к даче вместе с Микитасем взятки столкнулись с "беспрецедентным вмешательством в свою деятельность через незаконные решения", которыми в бюро называют необоснованную смену прокуроров по этому делу, решения судей с нарушением подсудности, и в итоге передача дела от НАБУ в Службу безопасности Украины.

"Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности", — сказано в заявлении.

Отметим, что 23 декабря Микитасю продлили на два месяца мягкую меру пресечения в виде ночного ареста: само НАБУ подозревает его по делу о схеме с неравноценной заменой объекта жилого строительства для Национальной гвардии, а также по делу о даче взятки эксперту МВД в рамках вышеупомянутого дела.

При этом в последнем также фигурирует как соучастник и нынешний замглавы ОП Татаров, который на тот момент работал юристом в "Укрбуде". Причем именно Татарова сам Микитась и называет истинным автором схем "Укрбуда" по хищению средств. Сам Татаров обвинения, в том числе в причастности к даче взятки, отрицает. Более того, в ОП и Национальной ассоциации адвокатов жестко заступились за него.

Напомним, что еще 2 декабря стало известно, что Микитась, сидевший ранее в Лукьяновском СИЗО в Киеве, был выпущен под домашний арест после дачи показаний на других фигурантов и возмещения 50 млн грн ущерба (всего в деле о квартирах Нацгвардии фигурирует сумма ущерба в более 81 млн грн).