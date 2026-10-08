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Новости
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Эстония добилась исключения российского поставщика металлов из 22-го пакета санкций ЕС

Silmet
Эстония добилась исключения российского поставщика металлов из 22-го пакета санкций ЕС

Из масштабного пакета санкций, который Европейский Союз подготовил против России, по просьбе Эстонии исключили одно юридическое и одно физическое лицо.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "ERR".

Речь идет о российском поставщике редкоземельных металлов для эстонского завода Silmet, который использует этот материал для производства ветряных турбин. Точное название компании и имя личности пока не называются.

Пресссекретарь представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик подтвердила исключение фигурантов по просьбе Таллинна. По ее словам, компания Silmet поставляет материалы стратегического значения для европейских отраслей, включая производство электромобилей и ветряных турбин, а также для электронной, автомобильной и авиационной отраслей всего Европейского Союза.

Silmet активно ищет альтернативу поставкам из России, а Эстония в следующем году пересмотрит вопрос о включении этих российской компании и физического лица в санкционный список.

Масштаб 22-го пакета санкций

В среду послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций, который планируется окончательно одобрить в понедельник:

  • в черный список попали 1646 организаций и физических лиц — такого масштабного расширения списка еще не было;
  • подавляющее большинство фигурантов связано с российским ВПК;
  • 77 человек планируется наказать за участие в выборах в Госдуму РФ от оккупированных украинских территорий.

Добычей и переработкой редкоземельных металлов в России занимаются компании, связанные с госкорпорацией "Росатом" (в том числе Соликамский магниевый завод, "Росатом недра" и т.п.), а также ряд самостоятельных предприятий. В общей сложности в профильную ассоциацию входят 17 компаний, имеющих производство по добыче и переработке этих металлов и изготовление оборудования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС может запретить поставки глинозема с ирландского завода Дерипаски в Россию. Несколько стран ЕС выступают за ограничение поставок глинозема с ирландского завода Aughinish Alumina в Россию в рамках следующего пакета санкций, поскольку предприятие принадлежит российской Rusal и после начала полномасштабной войны существенно увеличило долю поставок на российский рынок.

Автор:
Максим Кольц

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