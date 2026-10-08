Естонія домоглася виключення російського постачальника металів із 22-го пакета санкцій ЄС

З наймасштабнішого пакета санкцій, який Європейський Союз підготував проти Росії, на прохання Естонії виключили одну юридичну та одну фізичну особу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “ERR”.

Йдеться про російського постачальника рідкоземельних металів для естонського заводу Silmet, який використовує цей матеріал для виробництва вітряних турбін тощо. Точні назва компанії та ім'я особи наразі не називаються.

Прессекретар представництва Естонії в Брюсселі Керстін Лепік підтвердила виключення фігурантів за проханням Таллінна. За її словами, ця компанія постачає Silmet матеріали стратегічного значення для європейських галузей, включаючи виробництво електромобілів і вітряних турбін, а також для електронної, автомобільної та авіаційної галузей усього Європейського Союзу.

Silmet активно шукає альтернативу поставкам з Росії, а Естонія наступного року перегляне питання щодо включення цих російської компанії та фізичної особи до санкційного списку.

Масштаб 22-го пакета санкцій

У середу посли країн ЄС погодили 22-й пакет санкцій, який планують остаточно схвалити в понеділок:

до чорного списку потрапили 1 646 організацій та фізичних осіб — такого масштабного розширення списку ще не було;

переважна більшість фігурантів пов'язана з російським ВПК;

77 осіб планується покарати за участь у виборах до Держдуми РФ від окупованих українських територій.

Видобутком і переробкою рідкоземельних металів у Росії займаються компанії, пов'язані з держкорпорацією "Росатом" (зокрема Солікамський магнієвий завод, "Росатом недра" тощо), а також низка самостійних підприємств. Загалом до профільної асоціації входять 17 компаній, які мають виробництво з видобутку та переробки цих металів і виготовлення обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЄС може заборонити постачання глинозему з ірландського заводу Дерипаски до Росії. Кілька країн ЄС виступають за обмеження постачання глинозему з ірландського заводу Aughinish Alumina до Росії в межах наступного пакета санкцій, оскільки підприємство належить російській Rusal і після початку повномасштабної війни суттєво збільшило частку поставок на російський ринок.