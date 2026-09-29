ЄС може заборонити постачання глинозему з ірландського заводу Дерипаски до Росії

Кілька країн ЄС виступають за обмеження постачання глинозему з ірландського заводу Aughinish Alumina до Росії в межах наступного пакета санкцій. Підприємство належить російській Rusal і після початку повномасштабної війни суттєво збільшило частку поставок на російський ринок. Питання планують обговорювати під час підготовки нового санкційного пакета у жовтні.

Про це інформує Dilo з посиланням на The Economist.

Aughinish Alumina розташований на заході Ірландії та є найбільшим глиноземним заводом у Європі. Глинозем використовується як основна сировина для виробництва алюмінію.

За наведеними виданням даними, частка поставок підприємства до Росії зросла з 24% його експорту у 2021 році до 68% у 2025-му.

Глинозем надходить на російські алюмінієві заводи Rusal. Розслідування Irish Times та OCCRP встановило, що частину виробленого там алюмінію купує російський трейдер ASK, який, своєю чергою, постачає метал десяткам підприємств російського оборонного сектору.

Водночас проведена урядом Ірландії перевірка не знайшла прямих доказів того, що саме глинозем Aughinish використовується у російській зброї, але також не змогла виключити таку можливість.

Чому Ірландія виступає проти обмежень

Ірландська влада попереджає, що заборона поставок до Росії може поставити під загрозу роботу самого підприємства. На заводі працює близько 1 тис. людей, а частину продукції він постачає європейським виробникам алюмінію. Урядовий звіт Ірландії також попереджав про ризики для життєздатності Aughinish у разі санкцій.

Прихильники обмежень вважають, що європейські підприємства зможуть замістити ці обсяги іншими постачальниками і що більший ефект санкції матимуть саме для російської алюмінієвої промисловості.

Рішення ще не ухвалене

Санкції проти самого підприємства або заборона поставок глинозему до Росії наразі не запроваджені. Для ухвалення санкцій ЄС необхідна одностайна підтримка держав-членів.

Дискусія відбуватиметься в період, коли Ірландія головує в Раді ЄС — її шестимісячне головування триває з 1 липня до 31 грудня 2026 року.

Aughinish Alumina та зв'язок з Дерипаскою

Aughinish Alumina належить російській Rusal, яка входить до групи En+. Її засновник Олег Дерипаска після санкцій США у 2018 році формально скоротив свою частку в En+ до 44,95%, а склад ради директорів було змінено, щоб він утратив контроль над компанією. Саме це свого часу дозволило зняти американські санкції з En+ і Rusal.

Однак у 2026 році податкова служба Швеції дійшла висновку, що Дерипаска фактично продовжує контролювати En+, а через неї — Rusal та її активи, включно з Aughinish Alumina.

Після виключення їхніх голосів частка Дерипаски, за розрахунками шведської сторони, становить близько 53%, а його голосуючий контроль перевищує 70%. Це дає йому можливість самостійно ухвалювати рішення на загальних зборах.

Rusal оскаржує цей висновок і заявляє, що оцінка шведської влади ґрунтується на припущеннях. Aughinish Alumina також заперечує, що Дерипаска контролює її повсякденну діяльність і стратегію.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти Aughinish Alumina через його поставки до Росії.

Додамо, у березні стало відомо, що після повномасштабного вторгнення завод різко наростив поставки глинозему на російський ринок.