Санкції не діють: завод Дерипаски в Ірландії постачає Росії глинозем для виробництва зброї

Ірландський металургійний завод Aughinish Alumina постачає до Росії глинозем (оксид алюмінію), який потрібен для виготовлення зброї у війні проти України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Guardian.

За даними видання, постачання провідного ірландського металургійного заводу Aughinish Alumina до РФ стрімко зросли після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Так, у 2022 році Ірландія експортувала до Росії глинозему на 243 мільйонів доларів. Водночас у 2024 році ці показники зросли на 55% — до 376 мільйонів доларів.

Лише у 2024 році з Ірландії до Красноярська було експортовано майже півтори мільйони тонни оксиду алюмінію вартістю близько 200 мільйонів доларів.

Журналісти також з’ясували, що сам завод, який розташований в гирлі річки Шеннон на заході Ірландії, з 2006 року належить російській алюмінієвій групі "Русал", чверть акцій якої опосередковано належать російському металургійному магнату Олегу Дерипасці, проти якого введено санкції.

Aughinish Alumina - найбільший виробник основної сировини для виробництва алюмінію в Європі.

При цьому, раніше в уряді Ірландії стверджували, що завод жодним чином не пов’язаний з російським військово-промисловим комплексом.

Наразі представники компанії Aughinish Alumina ніяк не коментують збільшення обсягів поставок продукції до Росії.

Guardian зауважує, що поставки глинозему до РФ є законними, адже ЄС не наклав санкцій на цей товар. Це все, попри те, що отриманий з нього алюміній має широке військове застосування.

Нагадаємо, через перебої у поставках на тлі війни на Близькому Сході японські виробники автозапчастин ведуть переговори з російським алюмінієвим гігантом "Русал".