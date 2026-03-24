Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Санкції не діють: завод Дерипаски в Ірландії постачає Росії глинозем для виробництва зброї

Продукція Ірландського металургійного заводу Aughinish Alumina може потрапляти до російських оборонних підприємств. Фото: irishtimes.com

Ірландський металургійний завод Aughinish Alumina постачає до Росії глинозем (оксид алюмінію), який потрібен для виготовлення зброї у війні проти України. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Guardian.

За даними видання, постачання провідного ірландського металургійного заводу Aughinish Alumina до РФ стрімко зросли після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. 

Так, у 2022 році Ірландія експортувала до Росії глинозему на 243 мільйонів доларів. Водночас у 2024 році ці показники зросли на 55% — до 376 мільйонів доларів.

Лише у 2024 році з Ірландії до Красноярська було експортовано майже півтори мільйони тонни оксиду алюмінію вартістю близько 200 мільйонів доларів.

Журналісти також з’ясували, що сам завод, який розташований в гирлі річки Шеннон на заході Ірландії, з 2006 року належить російській алюмінієвій групі "Русал", чверть акцій якої опосередковано належать російському металургійному магнату Олегу Дерипасці, проти якого введено санкції.

Aughinish Alumina - найбільший виробник основної сировини для виробництва алюмінію в Європі.

При цьому, раніше в уряді Ірландії стверджували, що завод жодним чином не пов’язаний з російським військово-промисловим комплексом.

Наразі представники компанії Aughinish Alumina ніяк не коментують збільшення обсягів поставок продукції до Росії. 

Guardian зауважує, що поставки глинозему до РФ є законними, адже ЄС не наклав санкцій на цей товар. Це все, попри те, що отриманий з нього алюміній має широке військове застосування.

Автор:
Світлана Манько